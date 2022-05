Ovako je Jasenko Houra govorio za Večernji: 'Ponekad idemo i preko ruba, do krajnje iscrpljenosti'

Šok i nevjerica na domaćoj glazbenoj sceni! Nakon više od četiri desetljeća raspao se jedan od najdugovječnijih domaćih sastava, kultni rock bend Prljavo kazalište koji se upisao u glazbenu povijest brojnim hitovima kao što su 'Mojoj majci', 'Kiše jesenje', 'Lupi petama', 'Heroj ulice'...

Bend je osnovan još 1977. godine u Zagrebu u naselju Dubrava. Jasenko Houra tada dolazi u sastavu pod nazivom 'Ciferšlus', u kojemu tada sviraju Davorin Bogović (vokal), Zoran Cvetković – Zok (solo gitara), Ninoslav Hrastek – Nino (bas-gitara) i Tihomir Fileš (bubnjevi). Ubrzo nakon što im se priključio Houra, mijenjaju ime u Prljavo kazalište. No, danas Tihomir Fileš i Jasenko Houra više i ne razgovaraju, a Fileš je zaštitio i prava na ime benda.

O lošim odnosima unutar benda šuška se već neko vrijeme, no u javnosti su uvijek odavali dojam skladne grupe. U intervjuima koje su davali medijima članovi Prljavog kazališta uvijek su naglašavali timski duh i potpunu posvećenost glazbi.

- Ponekad kad imam loše dane, ali ne bih se time bavio da mi to nije zadovoljstvo. U posljednjih 40-ak godina bend se nimalo nije promijenio. Isti smo od početka, dajemo svaku večer sve od sebe, a ponekad ide i preko ruba, do krajnje iscrpljenosti - istaknuo je Jasenko Houra u jednom od intervjua za Večernji list.

Na pitanje hoće li se ikada prestati baviti glazbom Houra je tada kazao da se ne bavi tom mišlju. - Ne razmišljam o tome jer glazbom se sigurno neću prestati baviti. Što se tiče turneja i putovanja, to je jednostavno stvar biologije koja će sama po sebi donijeti što donese - kazao je Jajo. Progovorio je i o prošlim vremenima i otkrio misli li da je nešto mogao napraviti bolje ili drugačije.

- O, kako ne! Sve sam mogao i bolje i drugačije kad gledam iz ove perspektive, ali, najiskrenije, nisam znao te sam davao u tom trenutku sve od sebe da napravim najbolje - iskren je bio Houra. O uspjehu Prljavog kazališta svojedobno smo razgovarali i Tihomirom Filešom. U intervjuu koji nam je dao prije dvije godine kazao je kako Prljavo kazalište nema namjeru stati s nastupima.

- Davno smo ispunili zakonski okvir za odlazak u mirovinu, ali mogu vam reći da nam nekakvo umirovljenje nije ni na kraj pameti, sve dok se iz večeri u večer zabavljamo s ljudima koji vole naše pjesme jednako kako i mi sami. Impozantno je kako svako proljeće iznjedri nove mlade ljude koji se prepoznaju u našim pjesmama te zajedno nastavljamo naš put za koji se nadamo da može ići u beskraj. Fascinantan je broj godina iza nas. To je na neki način ipak opuštajuće, jer se ne moraš pod svaku cijenu osvrtati na top-liste, promatrati oko sebe što drugi rade, što se događa na sceni i – naprosto – ne moraš se utrkivati s mlađima jer ti to omogućava proteklo vrijeme i minuli rad. S druge strane, mi uvijek nastojimo opravdati stečeni status, svjedočiti da on nije bio slučajan, a to često nije lako i iziskuje svakodnevni trud i napor da se ni na koji način ne kompromitira sve ono što je bend u prošlosti napravio - kazao je Tihomir Fileš.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL