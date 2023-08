Sestra nestale BB Marijane: 'Njen suprug tri dana nakon nestanka otvorio je Tinder i tražio djevojke'

Više od godinu dana prošlo je otkako se hrvatskim, ali i regionalnim medijima proširila vijest da je nestala bivša pobjednica Big Brothera, Marijana Seifert (djevojački Kovačević). Od tada do danas njezino tijelo nije pronađeno, a u više navrata članovi obitelji iznosili su nove detalje o cijelom slučaju koji je obavijen velom tajni.

Marijanina sestra Maja Kovačević u Srbiji je poznata po svojem sudjelovanju u reality showu, a upravo se ona prošlog tjedna telefonski uključila u emisiju ''Narod pita'' na Pink TV-u i mnoge šokirala onime što je rekla. Naime, bivša sudionica srpskog realityja ''Zadruga'' tvrdi da je njezina sestra Marijana ubijena.

– Moja sestra nije se ubila, nije se ubila. Nalazi se na stazi 9, dvojica su je vukla niz padinu 30 minuta, moram se prvo smiriti. Nakon rođendana na kojem se bila posvađala s dečkom kojeg je udarila i otišla, on je krenuo za njom, udario je nekim alatom u glavu, zvao je čovjeka i njih troje su se zaputili prema Sljemenu. Na Sljemenu su je dovršili, ubili su je i vukli niz padinu. Dokumenti su namješteni, čovjek koji je plaćen da je ubije ostavio je njene dokumente na mostu da bi izgledalo kao da se ubila. Ispričavam se gostima, ne želim sudjelovati u tome – rekla je Maja jedva govoreći. Voditeljica Ivana Šopić i gosti ostali su zatečeni i šokirani. – Molim ljude za pomoć da se moja sestra nađe, da je moja obitelj sahrani jer se nije ubila, već je ubijena – rekla je Maja.

– Jesu li to sve pouzdane informacije? – upitala je voditeljica.

– Ja sam došla do ovih informacija prije sat i pol vremena, ti ljudi bili su uključeni u slučaj Mateja Periše, a prijatelj od tog čovjeka koji je pomogao da se sakriju tragovi to je potvrdio. Prema mom saznanju, njegova obitelj je zaštićena. Moju sestru tražili su jako malo, moja mama slala je dopise policiji, nikada nije dobila odgovor. Došla sam do istine i molim da ljudi pomognu oko potrage. Staza broj 9 – rekla je Maja.

– Čuli su te milijuni, drži se, teško nam je svima palo ovo uključenje, nadam se da ćete doznati istinu i da će svatko biti gdje mu je mjesto – rekla je šokirana voditeljica.

– Doznala sam da su oni jako zaštićeni, da se skrivaju informacije, mi nikada nismo vidjeli kamere, informacije, sve molim za pomoć. Želim pokopati sestru i da nađe svoj mir – rekla je Maja.

– Jedino su srpske novine nešto pokrenule, tek nakon izjave koju sam vama dala, tek su me tada pozvali. Ljudi bi za bilo koju drugu osobu jezero presušili. Ljudi moji, trebam pomoć da se moja sestra nađe, moja sestra nije se ubila, moja sestra je ubijena – zaključila je Maja.

Kovačević je sada izašla s novim informacijama. Naime, Maja je nakon ovog javljanja dobila prijeteće poruke, no to je nije zaustavilo u iznošenju daljnjih detalja. Reality zvijezda ovoga je puta pokrenula live na svojem Instagram profilu te podijelila nova saznanja, piše srpski Kurir.

- Imam nove informacije. Nadam se da ću biti lijepo saslušana u policiji, našla sam odličnog odvjetnika, vjerujte mi dati ću zadnji euro da saznam istinu. Spremna sam na sve, mnogo ljudi me upozorava da se meni može nešto dogoditi, ali ako se dogodi bilo što onda vam je sve jasno. Imam moćnike koji mi žele pomoći, nadam se da će se ljudima podići svijest oko svega toga. Ne vjerujem da je više na Sljemenu, mnogo je vremena prošlo. Mogu se skloniti i namjestiti cipele, jakna, ali ne i ljudske kosti. Jedna je dovoljna da se sve sazna, mislim da je sve ovo bila zabluda za nas. Ako je budem išla tražiti, molim sve ljude da pomognu meni i mojoj porodici da je nađemo... - govorila je Maja.

- Nisu ovo sve informacije koje imam, ali polako. Prvo idem u policiju reći sve što imam. Vidjet ćemo hoću li doći do snimaka, a ako dođem, želim sve pregledati bez ikakvog prekidanja. Želim kompletan snimak cijele večeri - pričala je Maja.

- Ne želim biti bahata i bezobrazna, ali je li normalno da netko tko mijenja tri puta izjavu ne bude jedan od osumnjičenih? Ne znam da li je u meni problem... Još jedna stvar koju sam saznala, gospodin Karlo, njen suprug, tri dana nakon službenog priopćenja da je Marijana nestala, otvorio je Tinder i tražio djevojke na njemu. Također, imao je dadilju koja je čuvala djecu, kasnije se hvalila kako nas sve zna, a to nije istina. Ona se hvalila i da je on nju pipkao, odvratno... - rekla je sestra nestale Marijane.

Inače, Marijanin nestanak prijavio je njezin suprug Karlo Seifert, a nestala je tijekom noći 27. travnja prošle godine te nije ostavila nikakvu poruku niti je dala ikakvih naznaka da bi se mogla udaljiti iz kuće. U trenutku nestanka na sebi je imala kratku majicu boje senfa, crnu sportsku jaknu, tajice crne boje s bijelo-crvenom crtom i svijetle tenisice.

