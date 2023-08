Postoji li konkretan razlog zašto se epizode 'Prijatelja' na RTL-u 2 puštaju u maniri loto brojeva?

Prijatelji // RTL2 - dva kaktusa

Jedna od tema prošlotjedne kritike bio je katastrofalan odabir sadržaja na RTL-u 2 (koji ne može opravdati niti činjenica da je ljeto), a koji uključuje "Krim tim" 2, "Sudnicu" te "Krv nije voda". Ukratko, odreda sve hitovi domaće produkcije za koje se može reći samo "ne ponovilo se", no unatoč tome se ponavljaju i ponavljaju i ponavljaju i ponavljaju… No, treba se ovog tjedna osvrnuti i na svijetli dio programa, a to su kultne humorističke serije koje se na ovom programu mogu pogledati. Iako su i to reprize repriza, publika će jednostavno uvijek voljeti "uhvatiti" poneku epizodu "Prijatelja", "Teorije velikog praska" ili "Dva i pol muškarca" te se nasmijati dobroj šali iako je možda već zna napamet. Ta nisu to bez razloga serije koje iznova i iznova oduševljavaju svoju publiku, ali i osvajaju novu. Ipak, ni po tom pitanju ne ide sve sasvim glatko iako se zadatak čini poprilično jednostavnim - imaš kultnu hit seriju, pustiš epizode i publika je zadovoljna. Odnosno, da budemo malo specifičniji i dodamo još jednu kariku u tom lancu za koju bi čovjek pomislio da se podrazumijeva, a to je - "pustiš epizode redom da se serija može pratiti i publika je zadovoljna". Ali ne… čini se kako je taj zadatak suviše kompleksan pa se tako prošlog tjedna navečer prvo mogla pogledati deveta epizoda četvrte sezone "Prijatelja", onda je deseta negdje isparila pa se odmah krenulo s jedanaestom. Da se razumijemo, nisu u humorističnim serijama epizode toliko striktno povezane radnjom da bi to bilo negledljivo, posebice u slučaju "Prijatelja", ali postoji li neki konkretan razlog zašto se epizode puštaju u maniri loto brojeva? Nije to prvi takav slučaj na RTL-u 2 pa da prigovaramo na slučajnu tehničku pogrešku. Vrlo su često epizode pa čak i sezone pomiješane pa likovi između dvije prikazane epizode ostare ili se pomlade 5 godina. Ima li tu neki razlog osim čistog nemara?

Ništa od Božića ove godine // Cinestar TV Premiere 1 - tri kaktusa

U ovotjednoj je kritici svoje mjesto, pomalo neobično, našao i Cinestar TV Premiere 1 kanal, i to kao čisti dokaz da svatko u ljetnoj shemi radi gafove. S obzirom na to da mu je, kao što i ime sugerira, gotovo sav sadržaj orijentiran na filmove, inače nije često predmet televizijske kritike, no kada se usred ljeta na programu pojavi "Ništa od BOŽIĆA ove godine" onda se treba zapitati - što se i zašto događa i tko je zaključio da je ovogodišnji cilj televizijskih programa biti brži čak i od božićnih ukrasa u trgovinama (iako ne isključujemo mogućnost da se sigurno negdje može naći poneki). Nije čak riječ o nekom hitu, iako teško da bi u ovo doba godine gledatelji raširenih ruku dočekali čak i Kevina McCallistera, već se radi o ispodprosječnoj komediji s ocjenom 4,8 na IMDB-u. A nije baš riječ niti o nekom premijernom naslovu s obzirom na to da je film iz 2021. godine. Neshvatljivo i definitivno neprilagođeno tržištu.

Dnevnik 2 // HRT1 - jedan kaktus

Na hrvatskom se tržištu, i to srećom, nikada nije ustalila sinkronizacija filmova i serija. Možemo reći da se smatra "nužnim zlom" u slučaju filmova za djecu, no originali se uvijek više cijene. Za razliku, od npr. Njemačke ili Italije, gdje onda, primjerice, jedan George Clooney ili Brad Pitt zvuče kao da su udahnuli helij iz balona na dječjem rođendanu netom prije odigrane scene, a pomicanje usnica i ton nisu im nimalo usklađeni. U redu, ne bi bilo pošteno reći da nema i kvalitetnih sinkronizacija, ali jednostavno to nije to. Baš iz tog razloga Dnevnik HRT-a djeluje kao da pomalo kaska za središnjim informativnim emisijama Nove TV i RTL-a kada se na sve tri televizije gledaju, primjerice, prilozi o huliganskim neredima u Grčkoj. U prilozima sve tri televizije izjavu su, naime, dali i grčki odvjetnici. I dok u slučaju Nove TV i RTL-a te izjave imaju titlove, na HRT-u su sinkronizirane. Primjer je to, doduše, kvalitetne sinkronizacije, ali čak i u tom slučaju djeluje puno manje uvjerljivo od izjava s titlovima.

Hajduk - PAOK // HRT 2 - četiri ruže

Baš je zbog prošlotjednih huliganskih nereda težak zadatak, još izazovniji nego inače, bio pred komentatorom utakmice koja se na Poljudu igrala između Hajduka i PAOK-a. S jedne strane, ne može se ignorirati tragedija koja se dogodila, iako ona nema veze s ova dva kluba, no ipak je bila riječ o još jednom hrvatsko-grčkom srazu. S druge strane, ne bi bilo u redu pretjerano senzacionalistički zloupotrebljavati tragediju. Ta je situacija potaknula skepsu oko toga kako će prijenos izgledati, no u konačnici treba reći da ga je sportski komentator Ivan Dorian Molnar odradio vrhunski. Iako se ubraja u novu generaciju HRT-ovih komentatora, pristupio je prijenosu kao pravi znalac s iskustvom. Objektivno je utvrdio činjenice, da se igra bez gostujućih navijača i da se svi nadaju da će obje utakmice proći bez problema, kao i da su igrači Hajduka pozvali navijače na mirno navijanje. Potom je priču o navijačima okrenuo na veoma pozitivnu stranu te pohvalio poljudske tribine što uistinu jest bio lijep prizor, a utakmicu Dinama i AEK-a spomenuo je samo u kontekstu prijašnjih utakmica Hajduka. Sve s mjerom i jako korektno! Bio je to odlično odrađen posao, a dodajmo kako je i ostatak prijenosa bilo gušt pratiti!