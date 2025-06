'Seks je bio divlji. Bio je bijesan kada sam mu rekla da sam trudna': Ljubavnica ubijenog predsjednika o detaljima veze

Bivši američki predsjednik John F. Kennedy ponovo je u žarištu kontroverze, više od šest desetljeća nakon svoje smrti. Nedavno objavljena biografija "JFK: Public, Private, Secret" autora J. Randyja Taraborellija razotkriva niz prethodno nepoznatih aspekata Kennedyjevog privatnog života. Među njima je i navodna izvanbračna veza sa stjuardesom Joan Lundberg, koja tvrdi da ju je Kennedy, tada u ulozi senatora, primorao na prekid trudnoće.

Prema izvještaju Page Sixa, Joan Lundberg, u to vrijeme samohrana majka dvoje djece, upoznala je Kennedyja 1956. godine. Ona je imala 23, a on 39 godina. Rukopisi i dnevnici koje je Lundberg podijelila s autorom knjige sugeriraju da je njihova romansa započela u Kaliforniji. Kennedy je već bio u braku s Jackie Kennedy, dok je Lundberg bila mlada žena koja, prema vlastitim riječima, nije mogla odoljeti njegovom šarmu.

"On bi podigao čitavu sobu svojom prisutnošću. Ljudi su se stalno motali oko njega. Mislila sam da je to zato što je političar, ali shvatila sam da je to jednostavno on - Jack," napisala je Joan. Te iste večeri završili su u skromnom motelu pod lažnim imenima, "gospodin i gospođa Robert Thompson." Seks je, kaže, bio "divlji", a Kennedy joj je već iduće jutro povjerio svoje brige, nesigurnosti i nezadovoljstvo brakom s Jackie, kojeg je opisao kao "ugovoreni brak".

Njihova veza se nastavila i nakon što je Kennedy započeo kampanju za predsjednika. Lundberg navodi da su ih ljudi često smatrali bratom i sestrom, što je olakšavalo njihove zajedničke javne nastupe. Međutim, situacija se drastično promijenila 1958. godine kada je Lundberg obavijestila Kennedyja o svojoj trudnoći.

"Bio je bijesan. Rekao mi je da ne mogu zadržati dijete. Politika je sve što imam, rekao je," navodi se u knjizi. Kennedy je pokušao poslati novac za prekid trudnoće, ali prva omotnica koju je Lundberg primila bila je prazna. "Postao je neuračunljiv. Nikada nisam čula da netko tako psuje," prisjetila se Lundberg. Dan nakon što je poslao novi iznos, Joan je obavila zahvat. Osjećala se ljutito i razočarano, ali je, kako tvrdi, bila realistična. Ovim događajem je njihova afera okončana.

Prema navodima iz knjige, Jackie Kennedy je bila svjesna muževljeve nevjere. U jednom trenutku, navodno je nakon intimnog odnosa upitala: "Ono što radiš sa mnom u krevetu, je li to ono što voli ona?", aludirajući na Joan.

Ova afera nije jedina koja se veže uz Kennedyjevo ime. Glasine su kružile i o njegovoj navodnoj vezi s glumicom Marilyn Monroe. Važno je napomenuti da su Kennedy i njegova supruga Jackie imali troje djece: kćer Caroline te sinove Johna mlađeg i Patricka, koji je preminuo samo dva dana nakon rođenja. Kennedy je tragično stradao u atentatu u studenom 1963. godine, u 46. godini života, dok je Jackie preminula 1994. godine.