Zvijezda serije 'Zakon i red' u dokumentarcu otkrila šokantne detalje o svojoj slavnoj majci: 'Bilo je jako intrigantno'

Mariska Hargitay, zvijezda serije "Zakon i red: Odjel za žrtve", odlučila je stati iza kamere i ispričati priču koja je obilježila cijeli njezin život. U svom redateljskom prvijencu, dugometražnom dokumentarcu "Moja mama Jayne", Hargitay se upustila u bolno i intimno istraživanje života i nasljeđa svoje majke, hollywoodske ikone Jayne Mansfield, koja je tragično preminula u 35. godini. Film, koji je premijerno prikazan na prestižnim festivalima poput onog u Cannesu i Tribeci, predstavlja duboko osobno putovanje na kojem glumica prvi put pokušava u potpunosti upoznati, razumjeti i prigrliti majku koju nikada nije imala priliku zapamtiti. Nakon premijere u Cannesu film je od danas dostupan i u Hrvatskoj, na streaming servisu HBO Max.

Jedan od glavnih ciljeva filma "Moja mama Jayne" jest demistificirati lik i djelo Jayne Mansfield te je prikazati izvan okvira koje joj je nametnuo hollywoodski studijski sustav 1950-ih i 60-ih. Iako je ostala zapamćena kao platinasta plavuša i seks-simbol, Mansfield je bila daleko kompleksnija osoba. Bila je poliglotkinja, klasična pijanistica i violinistica koja je glumu shvaćala vrlo ozbiljno. "Vidjeti svu tu umjetnost i shvatiti da nikada nije uspjela snimiti filmove ili stvarati umjetnost kakvu je željela bilo je toliko intrigantno. Žudjela sam i čeznula upoznati stvarnu osobu, ono što ju je pokretalo, čega se bojala, što je bila njezina bol, a što radost", istaknula je Hargitay. Dokumentarac putem intimnih snimki i svjedočanstava bliskih ljudi, poput majčina tajnika za tisak Rustyja Straita, otkriva ženu velike inteligencije i talenta, čija je prava osobnost ostala skrivena iza medijske fasade.

Udala se mlada za Paula Mansfielda, prvu je kćer rodila sa samo 17 godina i tada je nagovorila svog supruga da se s njom preseli u Los Angeles kako bi slijedila svoj san o karijeri u show businessu. On se nije dugo zadržao, a ni njihov brak nije potrajao. No Mansfield je bila uporna iako su njezini planovi da postane ozbiljna glumica bili otežani zbog načina na koji su neki ljudi reagirali na njezin izgled, posebno na njezinu figuru. Sa samo 22 godine, 1955., Mansfield je postala broadwayska senzacija kao zvijezda komedije "Will Success Spoil Rock Hunter?". Uslijedile su brojne filmske uloge. Hargitay u filmu istražuje ogroman sadržaj obiteljskog skladišta koje je ostalo neotvoreno još od 1969. godine. I baš kao uporna detektivka Olivia Benson, koju glumi od 1999., slijedi tragove kamo god je vodili. Ti tragovi uključuju lica izrezana s obiteljskih fotografija i priče o toj kobnoj automobilskoj nesreći.

Mariska, koja je tada imala samo tri godine, sa svojom braćom Zoltanom i Mickeyjem Jr. bila je na stražnjem sjedalu automobila. U emotivnom razgovoru njezin brat Zoltan otkriva kako su spasioci, nakon što su izvukli unesrećene, napustili mjesto nesreće ne shvaćajući da je malena Mariska ostala zarobljena u olupini. Tek kada se Zoltan probudio i panično upitao gdje mu je sestra, odrasli su shvatili da nedostaje treće dijete. Njezina pomajka Ellen Hargitay u filmu objašnjava kako su se spasioci hitno vratili i pronašli trogodišnju djevojčicu zaglavljenu ispod suvozačeva sjedala s teškom ozljedom glave. "Hvala Bogu da se Zolie probudio", rekla je Ellen, ističući trenutak koji je Mariski spasio život.

Sjećanja na kaos nakon sudara jednako su traumatična. Mariskin najstariji brat, Mickey Hargitay Jr., prisjeća se buđenja u automobilu pokraj nepoznate plavokose žene koja im je pomagala. "Osjećao sam se kao da mi se koža ne miče jer je bila sva krvava", evocira uspomene, dodajući kako je u prvi mah pomislio da u prednjem dijelu vozila vidi svoju majku. No kada se žena okrenula, shvatio je da to nije ona. Zoltan se sjeća majčinih posljednjih trenutaka prije nesreće, kada se svađala sa svojim tadašnjim partnerom Samom Brodyjem te odlučila prijeći na prednje sjedalo dok su djeca spavala. "Sjećam se kako me tješila, govoreći mi da ću biti dobro. Dvadeset minuta poslije čuo sam njezin vrisak, tako glasan, i to je bilo to", ispričao je kroz suze. Ova bolna sjećanja postala su temelj dokumentarca, pomažući Mariski da sastavi mozaik događaja koji su joj zauvijek promijenili život.

Osim što baca novo svjetlo na Jayne Mansfield, dokumentarac sadrži i druga iznenađujuća otkrića, uključujući i ono o identitetu Mariskina biološkog oca Nelsona Sardellija, koji se glumici pridružio na newyorškoj premijeri. Kako je kazala u filmu, Mickey Hargitay, koji je u pedesetima bio Mister Universe, uvijek će biti njen otac. Da joj je Sardelli biološki otac, doznala je slučajno prije 30 godina razgovarajući s maminim tajnikom Rustyjem. Mansfield je imala kratku aferu s njim u vrijeme dok je bila razdvojena od Hargitaya. Poslije mu se vratila i rodila djevojčicu, kojoj je Mickey, podrijetlom Mađar, dao mađarsko ime.

Za Marisku je ponovno povezivanje s braćom i sestrama – ima tri brata i dvije sestre – te zajedničko suočavanje s obiteljskim tajnama i bolnim uspomenama bilo katarzično iskustvo. No u jednom je uspjela. Mnogi njenu majku i danas doživljavaju kao platinastu seks-bombu, a ona je podsjetila kako je dobro govorila četiri jezika i bila natprosječno inteligentna.