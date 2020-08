Savršena figura poznatih Hrvatica u badiću samo par mjeseci nakon poroda

Jedna od sretnica koje su brzo nakon poroda izgubile većinu kilograma skupljenih u trudnoći su i poznate dame Iva Jerković, Jelena Perić i Ella Dvornik. Za ovaj godišnji odmor bez problema su zato samo nekoliko mjeseci nakon poroda obukle kupaće kostime istog konfekcijskog broja kao i prije trudnoće. Manekenka Iva Jerković, koju često prozivaju i jednom od najljepših Hrvatica početkom veljače rodila je svoje prvo dijete, djevojčicu kojoj je dala ime Rina Ami. Prije poroda rekla je kako se dobro osjećala tijekom cijele trudnoće i taj period je nazvala čarobnim, a čini se kako u trudnoći nije dobila puno kilograma.

– Ispunjena sam i osjećam se čarobno, prva tri mjeseca mi se samo spavalo i nakon toga je sve bilo kao i prije - rekla je Iva nakon poroda, a kada je prije nekoliko tjedana objavila fotografije s mora na kojima je u kupaćem kostimu svi su komentirali kako zavidnu liniju ima šest mjeseci nakon rođenja kćeri.

Foto: Instagram

Influencerica Jelena Perić, koju mnogi poznaju kao hrvatsku Kim Kardashian pet mjeseci nakon poroda pohvalila se fotografijom u kupaćem kostimu i mnoge iznenadila besprijekornom figurom. Otkrila je kako je u trudnoći dobila 20 kilograma, a izgleda da je brzo i uspješno došla na željenu kilažu jer fotografije s plaže koje objavljuje zadnjih dana pokazuju njezinu besprijekornu liniju. O kilogramima u trudnoći Ella Dvornik je uvijek otvoreno govorila i početkom ljeta sama je sebi zadala fitness izazov kojim je namjeravala skinuti višak kilograma koje je dobila u drugoj trudnoći s kćeri Lumi.

– Ne jedem poslije 18 h, do tad jedem najnormalnije bez ikakvih ograničenja. Ako uz tu tehniku još izbacite kruh i tjesteninu, rastopit ćete se, ali ne morate ako vam je to previše hardcore, ja nisam izbacila još, ali planiram kad krenem trenirati – rekla je prije nego je počela sa izazovom. Mjesec dana nakon početka izazova otkrila je kako je uspjela izgubiti sedam kilograma, a nedavno je objavila fotografiju na kojoj je otkrila kako i dalje nema ravan trbuh te je napisala:

– Znate što je najgore na ovoj slici? Većina ovog nije salo. Voljela bi da je sve salo, jer salo možeš skinut, ono što ne možeš skinuti je koža. Ta kuja ne ide nikamo dok ne odluči otići. Ali sretna vijest je da sam mlada i u prošloj trudnoći je ta koža odlazila 10 mjeseci, a ovu trudnoću sam imala duplo veći trbuh. Al ne tugujem za sada. Jest da me nervira. Jako me nervira! Nervira me jer pazim i trudim se a ona se kamuflira sa salom, al neka. Opraštam si sve, i svom tijelu, prije skoro 6 mjeseci samo, sam ležala na operacijskom stolu. Zašili su mi ne znam kolko slojeva u trbuhu. Moram biti nježna i pravedna prema svome tijelu. Svašta je istrpjelo i svašta će još istrpjeti.