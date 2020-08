Severina se javila iz samoizolacije, otkrila kako se trenutačno osjeća: 'Ispričavam se susjedima'

Pjevačica Severina Kojić javila se na društvenim mrežama iz samoizolacije kako bi umirila obožavatelje i zahvalila im na brizi. Severina je napisala da se i dalje osjeća dobro, a podijelila je i snimku s turneje 'Dobrodošao u klub' kako bi potaknula fanove na ples.

"Vrijeme u samoizolaciji uglavnom provodim, osim prčkajući po mobitelu, lagano spremajući, pomalo čitajući, pasionirano gledajući serije… I plešući! Tako volim plesati da se ispričavam susjedima na ponekad preglasnoj glazbi. Klubovi su zatvoreni nakon ponoći. Poštujmo to! Ali to vas ne sprječava (kao i mene) da ne zaplešemo gdje god sad bili… Brad Pitt poludi… P.S. voli vas vaša Seve odavde do Tokija i natrag", napisala je Severina i dodala:

"Drage moje i dragi moji, ne znam kako da vam svima zahvalim na nevjerojatnoj brizi. Ne stižem odgovoriti i zahvaliti svima, ponekad se moram i odvojiti od telefona. I dalje sam dobro", naglasila je.