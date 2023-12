Sandra Perković udaje se na Silvestrovo: Otkrivamo detalje glamuroznog vjenčanja

- Sandra Perković udat će se na Silvestrovo, a sa svojim uzvanicima na vjenčanju dočekat će i Novu 2024. godinu. Svadba će biti održana u Zagrebu, a odjenut će vjenčanicu njezine prijateljice i dizajnerice Aleksandre Dojčinović. Bit će to predivno vjenčanje, a neobično po tome što je upravo zakazano za doček Nove godine. Sandra je jako uzbuđena, a vjenčanje je isplanirala do najsitnijih detalja. Na svečanosti kao što je ova, pozvani su samo najuži krug obitelji i prijatelja – samo za Večernji list govori izvor blizak našoj proslavljenoj atletičarki 33-godišnjoj Sandri Perković koja će sudbonosno 'da' izgovoriti sedam godina starijem zaručniku i atletskom treneru Edisu Elkaseviću, točno 31. prosinca 2023. godine.

– Malo sam umorna i iscrpljena od svih silnih priprema za vjenčanje, no sretna sam. Ne bih otkrivala datum, njega zna samo najbliži krug obitelji i prijatelja koji su pozvani na svečanost. Svakako će to biti do kraja godine – kazala je za Večernji list krajem studenog ove godine u specijalnoj emisiji te nam otkrila jesu li njezine prijateljice za djevojačku večer pozvale i stripera. – Ma ne, poznato je da volim jesti i piti, pa se skupilo nas sedam cura i bila su to tri dana čistog uživanja. Ipak je to djevojačka. Mislim da nam muškarac nije bio potreban – rekla nam je Sandra te dodala kako je izabrala vjenčanicu uz pomoć svoje prijateljice i dizajnerice Aleksandre Dojčinović. Sama atletičarka otkrila je kako će do sitnih sati goste na vjenčanju zabavljati grupa Best iz Splita.

Podsjetimo, hrvatska rekorderka u bacanju diska, dvostruka olimpijska i svjetska te šesterostruka europska prvakinja više od deset godina u vezi je sa svojim trenerom Edisom Elkasevićem, a zaručili su se prošle godine točno na Silvestrovo. Tada se lijepa Zagrepčanka na društvenoj mreži Instagram pohvalila predivnom viješću. Godinu ranije, na spomenutoj društvenoj mreži je napisala koliko joj njezin emotivni partner doista znači.

- Hvala ti što si svaku moju bitku do kraja sa mnom odigrao, čak i onda kada ne bih pobijedila, učinio bi sve da se osjećam kao pobjednik! Hvala ti što si svaku moju suzu obrisao i što nikada nisi dozvolio da ni pola suze zbog tebe potekne. Hvala ti što si uvijek bio moj oslonac i onda kada sam se osjećala kao da sam jedina na svijetu, što bi me uvijek čvrsto zagrlio i rekao da će sve proći. Hvala ti što si učinio da nikada ne budem tužna, da uvijek volim i osjećam se voljeno! Hvala ti na svemu jedini moj! Sretnih nam 10 godina zajedništva, ljubavi, sreće i tuge, uspona i padova, sada kada smo toliko prošli i nismo posustali, idemo do stotke. Volim te! – ponosno je napisala Sandra Perković. Mladence definitivno čeka najluđa i najljepša noć u godini, a mi im želimo svu sreću!

