Sandi Pego: 'Ako pružate sadržaj kakav bi i svojem djetetu dali da gleda u Hrvatskoj, možete živjeti od društvenih mreža'

Jedan od najpopularnijih domaćih tiktokera Sandi Hadžić, poznatiji kao Sandi Pego, brojnu publiku na toj društvenoj mreži svakodnevno uveseljava kratkim videouradcima koje snima sa suprugom Cindy Šoštarić Hadžić, a koji prikazuju detalje iz svakodnevnog života. Osim što je izuzetno uspješan influencer i poduzetnik, njegov plesni talent oduševio je gledatelje već od prve epizode popularnog showa Nove TV ''Ples sa zvijezdama''. Ubrzo je zaradio nadimak hrvatski Ricky Martin, a sa svojom partnericom Helenom Janjušević nametnuo se kao jedan od favorita za pobjedu. U prošloj emisiji koja je nosila naziv #samoljubav Sandi je otkrio i sretne vijesti. Naime, on i supruga Cindy uskoro će postati roditelji, a kako kaže, jedva čekaju vidjeti što im donose nove baby avanture. Sandi i Cindy priredili su veliku zabavu na kojoj su bili brojni prijatelji i kolege te ekipa iz showa ''Ples sa zvijezdama'' i na kojoj su otkrili i spol djeteta, a dio atmosfere podijeli su na društvenim mrežama. Objavom na Instagramu potvrdili su kako im krajem rujna stiže sin.

Cindy je rođena u Italiji, a u Hrvatsku je došla kako bi završila studij. Diplomirala je talijanistiku na filozofskom fakultetu u Zagrebu. Lijepa Cindy 2016. godine osvojila je laskavu titulu Miss sporta, a zavidnu figuru duguje plivanju. Bila je trostruka doprvakinja Hrvatske u disciplinama na 100 i 200 metara prsno, osvojila je broncu na juniorskom prvenstvu Italije i tri srebrne medalje na zimskom prvenstvu Hrvatske. Svestrani par zaručio se na Tajlandu, a prošle godine izrekli su sudbonosno ''da'' na raskošnoj ceremoniji.

Prije svega čestitke na prinovi! Jeste li uzbuđeni?

– Hvala od srca. Jako smo uzbuđeni i jedva čekamo vidjeti što nam donose nove baby avanture.

Čija je ideja bila da sretne vijesti podijelite upravo u emisiji "Ples sa zvijezdama"?

– Prvo smo razmišljali o tome da to pokušamo sakriti što duže, a onda je došlo vrijeme za prenatal test koji je prošli tjedan stigao i uljepšao nam tjedan. Beba je dobro, sve ide kako treba, a sad što? Dolazila je emisija #samoljubav koju sam htio posvetiti prije svega Cindy, a onda kako zapapriti sve nego, eto, poljupcem u trbuh i natpisom ĆA ĆA, ipak plešemo cha-cha. Tako da je ovo bilo za bebača i Cindy. Imamo dosta poznanika i prijatelja kojima smo tajili sve do tog trenutka. Aktivni smo na društvenim mrežama te smo zaključili da prvenstveno naša publika zaslužuje istinu, a kako to najbrže reći svima njima nego u trenutku dok gledaju i iščekuju naš show.

Kako je izgledao trenutak kada vam je supruga rekla da je trudna?

– Jao, to se može vidjeti na mom TikTok profilu, tako da brzo skidajte ako već niste.

Imate li već popis imena? Hoćete li ići u tradicionalnom ili pak nešto modernijem smjeru?

– Imamo već neka imena, a sumnjam da će biti neko tradicionalno, vidjet ćemo, tko zna.

Tko će birati ime?

– Skupa sudjelujemo u svemu tako da će odabir imena doći zajedničkim snagama.

Što vas je privuklo u show i koliko sto zadovoljni dosadašnjim nastupima, kritikama i reakcijama?

– U show me privukla prije svega plesna energija, obožavam plesati i ako negdje trebam biti, onda je to u showu Ples sa zvijezdama. Jako sam zadovoljan i uživam u cjelokupnom procesu iz tjedna u tjedan. Vidjet ćemo dokle ćemo dogurati, ali učim svaki dan kako plesno tako i kroz produkciju Nove TV koja odrađuje odlične organizacijske poslove. Sviđa mi se taj proces. Kritike moraju biti, ovo je show, nisam došao na natjecanje pa da pokušavam uzeti nešto srcu što nisam uspio savladati, uživam i slušam, prihvatim, primijenim i idemo dalje. Reakcije su odlične, više od očekivanog dobre, sviđa mi se ta pozitivna energija koja prolazi kako digitalnim kanalima tako i na televiziji. Mislim da publika uživa svake nedjelje, to je sigurno.

Teško je ne primijetiti kako se odlično snalazite na plesnom podiju. Jeste li se bavili plesom prije?

– Dok sam bio tinejdžer, gledao sam Step Up i zaljubio se u hip-hop, upisao ga, ali to je trajalo, nažalost, samo godinu dana. Obveze koje sam imao i ciljevi koje sam htio ostvariti nisu išli u tom smjeru te sam se morao fokusirati na neki drugi put. Zato baš uživam u ovom trenutku i gušt mi je odvojiti vrijeme sad kada to mogu.

Mislite li da će sudjelovanje u Plesu sa zvijezdama pridonijeti vašoj popularnosti i otvoriti vam neka nova vrata?

– Svaka promocija je dobra promocija, ali istodobno pokazuješ sebe u nekom drugom svjetlu, nekima se to može dopasti, a nekima ne. Bitno je biti svoj.

Prepoznaju li vas ljudi na cesti? Kakve su reakcije?

– Definitivno je to već bilo prisutno i prije samog showa, ali sad se taj broj ljudi povećao. Drago nam je da su ljudi sretni kad se sretnemo.

Sigurno ste zaradili i vojsku obožavateljica. Kako supruga reagira?

– Supruga i ja imamo čvrsto povjerenje jedno u drugo i to nam je stvarno bitno u našoj životnoj avanturi. Naravno, uvijek ima trenutaka, ali u razgovoru shvatimo da su to stvari na koje ne trebamo trošiti svoju energiju.

Gledatelje ste dirnuli pričom o mami. Prošli ste teško razdoblje. Koliko vam ples i zabavni sadržaj koji kreirate pomažu da prebrodite teške trenutke u životu?

– Ples definitivno odmara um i sve ono negativno što se događa oko nas, tako da i danas uz more problema ples dobro dođe da odmorimo glavu.

Za vrijeme pandemije krenuli ste s TikTokom sa suprugom Cindy. Jeste li očekivali takvu popularnost?

– Mislim da smo pogodili pravi trenutak, cilj nam je bio okružiti se pozitivnom publikom, ali definitivno nam je bio šok što smo to uspjeli napravili u samo dvije godine.

Česta tema vaših objava su odnosi među parovima. Kako ste se upoznali, odnosno koja je vaša ljubavna priča?

– Upoznali smo se kroz poslovnu suradnju, na nekim projektima radili smo skupa, bilo je tu slobodnog vremena gdje smo se mogli bolje upoznati, a brzo sam shvatio da je to žena mog života.

Čime vas je supruga osvojila?

– Definitivno dobrotom.

Jedan ste od onih parova koji miješa privatno i poslovno iako često govore kako privatno i poslovno treba odvojiti? Kako balansirate obje strane?

– Jako puno razumijevanja, međusobne podrške, razgovora. To je ključ. Naravno da dolazi do trzavica, ali pitanje je kako ih rješavamo, a to za sada radimo s puno ljubavi i razumijevanja tako da nemamo problema kojima bismo se trebali posvetiti.

Ima li nesuglasica? Tko prvi popušta?

– Kao što sam i rekao, ima ih kao i u svakom braku, vezi. Bilo bi glupo i dosadno da ih nema. Rekao bih da Cindy više popušta, ali sad kad imamo bebu na putu, moram biti ja taj koji će popuštati u bilo kojem trenutku, barem mi tako kažu, ha-ha.

Koliko je potrebno da snimite jedan TikTok video?

– Bitno je znati što želimo napraviti i dobro se pripremiti. A onda, ako smo konzistentni i objavljujemo dovoljan broj sadržaja, recimo dva do tri sata dnevno.

Odakle crpite inspiraciju?

– Internet – to vam je platforma na kojoj postoji već sve zapisano, a onda radi mašta.

Mnogi pokušaju ostaviti traga na društvenim mrežama no ipak rijetki uspiju. Koji je recept za uspjeh?

– Ne odustati!

Može li se od TikToka i društvenih mreža općenito živjeti u Hrvatskoj?

– Ako pružate sadržaj kakav biste i svojem djetetu dali da gleda, može. Treba biti konzistentan, ne odustati i pružiti energiju svojoj publici.

Vlasnik ste i marketinške agencije. Koliko je teško smišljati sadržaj za druge?

– Pa nije previše teško, nekako to dolazi iz životnih situacija i trendova koji se pojavljuju na tržištu, a i situacija koje mogu rezultirati dobrom poveznicom. Neki kažu da si rođen s tim.

Veliki dio privatnog života objavljujete na društvenim mrežama. Postoji li granica i nešto što nikada ne biste objavili?

– Naravno da postoje granice i odgovarajući sadržaj koji pružaš.

Jasno je da ste veliki radoholičar, no tko je Sandi Pego privatno? Čime se volite baviti u slobodno vrijeme?

– Trenutačno samo plešem i ne izlazim iz dvorane. U slobodno vrijeme volim gaming, odradim posao, trening, a onda si priuštim koji game... Sve ostalo slobodno vrijeme Cindy i ja iskoristimo uz neku dobru seriju, film ili putovanje. Volimo putovati iako slobodnog vremena baš i nemamo.

Tko vam je najveća podrška i kritičar?

– Moja obitelj.

Kakvi su vam planovi za budućnost? Imate li nekih neostvarenih želja koje vam je pandemija stavila na čekanje.

– Tek smo počeli i uživamo u procesu, planovi su veliki, a koliko ćemo toga ostvariti, to ćemo vidjeti.

