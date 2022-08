Samo 2 godine kasnije: Imala je 103 kilograma kada je ušla u show, a na novoj fotki je neprepoznatljiva

Simpatična Matea Ilinčić (26) bila je kandidatkinja pete sezone RTL-ovog showa "Život na vagi", a nakon što je svojevoljno napustila show, nastavila je s radom na sebi. Ipak, ovaj put nije objavila nešto vezano za gubitak kilograma, već je snimila selfie. Da se bivša kandidatkinja puno promijenila nakon što je izašla iz showa potpuno je očito, kilogrami su se istopili, a na lice joj se vratio osmijeh.

Matea je za fotku pozirala u užoj bijeloj majici s kratkim rukavima.

Podsjetimo, Matea je bila prva kandidatkinja koja je otvoreno progovorila da se udebljala od antidepresiva, ali je i neizmjerno hrabro i otvoreno progovorila o psihičkoj strani cijele priče, važnosti brige za mentalno zdravlje te je, unatoč društvenim stigmama, progovorila o svemu pred milijunskom publikom.

- Ja nisam tablete koje pijem. Nisam bolest koja mi je dijagnosticirana. Nisam moja prošlost ni višak kilograma koje imam. Nisam kao osobe koje su me povrijedile niti želim biti poput njih. Ja sam mnogo više od toga. Djevojka s velikim srcem i toplom dušom. Ako deveti put padnem, deseti ću ustati. Nikada neću odustati od sebe, jer me to život naučio. Govorim si: 'Matea, unatoč svemu ostani na nogama, čistog obraza i uzdignute glave, jer znaš da možeš. Također možeš zaspati u miru bez imalo grižnje savjesti, dok drugi to možda ne mogu'. Naučila sam biti borac u vlastitom životu i pobijediti samu sebe, jer pobjeda nad samim sobom je najveća pobjeda koju pojedinac može postići - napisala je tada Matea na društvenim mrežama.

