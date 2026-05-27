FOTO Marko Grubnić pokazao koga voli najviše na svijetu: 'Ti si moj poseban dečko'

Modni stilist Marko Grubnić na svojim je društvenim mrežama objavio emotivnu posvetu svom psu Castru povodom njegovog sedmog rođendana. Grubnić je podijelio članak galeriju s prizorima raskošne proslave koju je organizirao za svog pomeranca, ali i ostatak vlastitog 'životinjskog carstva'.

- Sretan rođendan mom malom Medvjediću... Uz tebe je svaki moj dan topliji, sretniji i osunčan baš poput današnjeg dana... Tvoja dobra energija, tvoje veselje i način na koji voliš život donose mi više LJUBAVI nego što riječi ikada mogu opisati - započeo je emotivnu čestitku stilist pa nastavio:

- Presretan sam što te imam, moj najslađi plišani medvjediću. VOLIM te najviše na svijetu. Ti si čista, nježna, iskrena i najljepša radost koja mi se dogodila. Hvala ti za svaki pogled, svaki zagrljaj, svako maženje i svaki trenutak sreće koji mi donosiš svaki dan... Ti nisi ‘samo pas’ - ti si moj poseban dečko, moja sreća, moje srce i najbolji prijatelj. I da... imaš taj svoj karakter koji te čini još posebnijim i još više voljenim. HAPPY BIRTHDAY our prince charming Castro!!! - napisao je Marko u objavi koja je oduševila pratitelje.

Inače, Grubnić osim Castra ima još dva psa - Caspera i Harpera, koji su također pomeranci, a potonjeg je nedavno predstavio javnosti. - Najnoviji član naše obitelji. Dugo smo te čekali i sanjali o tebi. Dobro došao kući, naš mali medvjediću. Već si beskrajno voljen, a obećavamo ti da ćemo te štititi, brinuti se o tebi, razmaziti te i voljeti više nego što se riječima može opisati - do kraja naših života... - napisao je prije nekoliko mjeseci Marko Grubnić.