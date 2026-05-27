USKORO KREĆE

Poznati RTL-ov novinar najavio novi projekt: 'Takav format kod nas još nije viđen'

Boris Mišević
Foto: Facebook
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
27.05.2026.
u 15:47

Snagom svoje brojnosti i čistom podrškom Borisu, utjecali ste na mnoge stvari u Hrvatskoj a da toga možda niste ni svjesni.  Ili jeste svjesni, što je naravno još bolje. Boris Mišević je čisti internetski projekt i format kakav kod nas još ne postoji. Biti će opušteno, duhovito, brutalno dobro snimljeno, kreativno, životno i izrazito subjektivno u pristupu svakoj temi. Emisija je zapravo čisto slavljenje života uz realan pristup i jake teme, najavio je

Poznati RTL-ov novinar Boris Mišević na Facebooku je najavio kako uskoro predstavlja potpuno novi format emsiije, koju je nazvao po sebi - Boris Mišević.  - Boris Mišević emisija je u zadnjoj fazi pripreme te ispitivanja trẓ̌išta i uskoro će probiti Internet. Zato imam potrebu i dužnost prema javnosti objasniti o čemu se radi i prvenstveno zahvaliti SVIMA na iskrenoj podršci svih ovih godina! Znate dobro kroz što smo sve prošli ljudi moji i opet bih uvijek sve ponovio jer smo radili ispravno, sa srcem i za korist čovjeka. Zbog toga je i skoro lansiranje Borisa Miševića kao brand emisije i Vaša pobjeda kao i moja, napisao je i dodao kako ga veseli podrška RTL-a. 

- RTL mi je dao snažnu podršku za ovo i dalje idemo zajedno, što me izrazito veseli. Svaka im čast na tome jer su proizveli nešto novo, originalno i jako gledljivo. Snagom svoje brojnosti i čistom podrškom Borisu, utjecali ste na mnoge stvari u Hrvatskoj a da toga možda niste ni svjesni.  Ili jeste svjesni, što je naravno još bolje. Boris Mišević je čisti internetski projekt i format kakav kod nas još ne postoji. Biti će opušteno, duhovito, brutalno dobro snimljeno, kreativno, životno i izrazito subjektivno u pristupu svakoj temi. Emisija je zapravo čisto slavljenje života uz realan pristup i jake teme. Vidjet ćete i tko je zapravo Boris privatno jer na stol stavljam dobar dio svoje privatnosti i svoga života.  Držim da je to i najveća vrijednost projekta BM jer ćete vidjeti kako funkcioniraju stvari Iza scene, kako se šalimo, što radim ujutro kad se dignem, kako radimo priče, s čim s snimamo, kako putujemo, kako planiramo terene i sve ono što na ekranima rijetko vidite. Ili rijetko bude toliko sirovo i bez ikakvog pakiranja i uljepšavanja, kazao je novinar o projektu koji če u potpunosti biti na internetu. 

- Emisija je Digitalni projekt jer realno Internet daje širinu, slobodu i mogućnost da ovako radimo i da eksplodiramo s Kreativom. Bit će to ultimativni reality zapravo. Što se tiče sadržaja bit će svega no pristup svakoj temi uvijek formatski isti. Mi idemo negdje i radimo jaku priču a Vi vidite sve ili ajde skoro sve.  Bit će i stavova i komentara i svega što web publika želi no najbitnije je da krenemo i pokažemo kvalitetu produkcije koju sam i obećao / i koju smo isporučili ofc /. GlazbenoScenski spektakl uskoro će na web i ja Vas molim za podršku. Kad bude vani stavljam link na YT.  Hvala i onim oglašivačima koji su dali podršku i bez da su vidjeli format. Mislim da to sve govori!  Idemo sad, zaključio je Mišević. 

Komentari 1

Avatar Castro
Castro
15:58 27.05.2026.

Alternativa NU2 !!??

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

