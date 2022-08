Obožavali su je u 80-ima, no glumici je život i karijeru zamalo uništila droga, a za sve krivi vezu s poznatim glazbenikom

Jedna od glumica koju su mladi obožavali u 80-ima bila je definitivno i Ally Sheedy (60). Poznata po filmovima kao što su 'WarGames', 'The Breakfast Club' i 'Bad Boys', još uvijek nije prestala raditi, ali rijetko dobiva važne uloge.

Naime, iako se nije puno promijenila, njen osmijeh na slikama krije brojne probleme koje je imala zbog toga što je od djetinjstva bila dio Hollywooda. Kao i mnogi dječji glumci, Sheedy se odala porocima, te se počela drogirati, a iz tog pakla ju je izvukla glumica Demi Moore koja joj je s grupom prijatelja 1989. kupila kartu za avion i platila joj boravak u centru za odvikavanje u Minnesoti.

Foto: Profimedia

No prvi njen uspjeh nije bio samo zbog filma. Ally je, naime, s 12 godina već napisala priču za djecu o kraljici Elizabeti i. koja se susrela s mišem, koju je preuzela i izdala kuća McGraw-Hill, što je rezultiralo bestsellerom 'She Was Nice to Mice'.

To joj je pomoglo da počne karijeru kreativke, no prvo se željela baviti baviti plesom. Plesala je baletm no kada je doznala da će se morati izgladnjivati, bacila se u glumu.

Istovremeno, mediji su je tražili da piše kritike za filmove i dječje knjige.

Zbog posla morala je brzo odrasti, a to joj je donijelo borbu s poremećajem u prehrani. Sa samo 16 godina je pobacila, a cijelo to vijeme bila je ovisna o drogama i razmišljala o samoubojstvu. U to vrijeme bila je u vezi s gitaristom benda Bon Jovi, Richiejem Samborom.

Njihova veza bila je jako problematična, a Sheedy, između ostalog, krivi i to za svoje probleme s drogom.

Nakon što se izvukla iz pakla nastavila je raditi, glumila je u televizijskim filmovima kao što su 'Chantilly Lace', 'Ultimate Betrayal' i drugima.

Ipak, glavne uloge više joj nisu bile ponuđene, a trenutačno je obožavatelji mogu je gledati u seriji 'Single Drunk Female'.

