"Ruža je je priznanje struke i publike"

Jedno od najprepoznatljivih imena, a može se reći i zaštitnih znakova Radija 101, Slavin Balen, ove godine opet je nominiran za Večernjakovu ružu.

Nakon što je njegova emisija Rock antologija nagrađena u kategoriji radijske emisije godine 2018., ove godine Balen možda obogatiti svoj ružičnjak kao radijska osoba godine. Kultna Stojedinica njegov je drugi dom i ondje je od samih početaka. Vodi dvije emisije tjedno, a iza njega su impresivne brojke realiziranih autorskih emisija (oko 2800).

Najpoznatije su Electro-Funk premijera, Black Saturday, Subotnik, Radio 101 In The Mix. Od Balena svaki tjedan dobivamo neizbježnu lekciju iz rock n'rolla koja dolazi sa spomenutom Rock antologijom. Brojni svjetski poznati glazbenici su se tim putem javljali u eter, a među njima su Ian Anderson (Jethro Tull), Jesse Hughes (Eagles of Death Metal), Tony Martin (Black Sabbath) i slični. Ipak, Slavin priznaje kako mu zbog silnih obaveza partnerica Snježana pruža nemjerljivu pomoć. Beskompromisni Radio 101 prošle je godine proslavio 35. rođendan, a tada nam je Slavin otkrio pojedinosti o okolnostima višeznačnog prosvjeda za Radio 101 1996. godine.

Naime, on mu se nije pridružio jer su mu dan prije prosvjeda na Cvjetnom trgu uništili auto te je zamalo stradao na cesti u svom kvartu na Maksimiru jer mu je netko prerezao gume. Ovom prigodom, odlučio nam je otkriti kako je reagirao na ponovnu nominaciju za Ružu, gdje čuva ostale nagrade i koga smatra najvećim konkurentom u nominiranoj kategoriji.

Kako ste reagirali kad ste saznali da ste nominirani? Kome ste prvom rekli?

Bio sam iskreno iznenađen kad sam saznao za nominaciju. Prvo sam javio svojoj partnerici Snješki, a potom i raznim prijateljima.

Koga smatrate najvećim konkurentom u svojoj kategoriji (Marko Bratoš i Hrvoje Kečkeš, Boris Jokić, Barbara Kolar, Korado Korlević) i zašto?

Zbog posla kojim se bavim, nažalost ne stignem toliko pozorno pratiti rad drugih kolega. No, ako bih se ad hoc trebao odlučiti za nekog iz kategorije radijske osobe godine, to bi bila gospođa Barbara Kolar zbog njezina velikog medijskog iskustva.

Već posjedujete jednu Večernjakovu ružu. Nadate li se još jednoj?

Večernjakovu ružu osvojio sam prije dvije godine kao autor emisije „Rock antologija". Bilo bi mi drago osvojiti Ružu u kategoriji radijske osobe godine jer bi to bila potvrda mog rada i veliko priznanje i struke i publike.

Gdje čuvate sve svoje nagrade?

Moja Snješka čuva moje nagrade i većinu memorabilija. Osim jedne Ruže Večernjeg lista, dobitnik sam dvije nagrade za životno djelo; jedne za doprinos populariziranju hip-hop kulture i rap-glazbe, a dodijelio mi ju je portal Hip-Hop Unity 2014. godine Druga je također za životno djelo, portala Klubska scena za populariziranje elektroničke glazbe 2017. godine.

Što smatrate da vaša publika cijeni kod vas?

Smatram da mnogobrojna publika cijeni moje poznavanje više glazbenih žanrova. U radijskom poslu sam kao voditelj i urednik autorskih emisija još od 1983. Godine, u početku na Radiju Velika Gorica pa potom na Radiju 101. Od tada pa do danas, broj vlastitih autorskih emisija je približno 3800 i raste svakog tjedna. Imam također veliko iskustvo kao DJ, počevši od sredine 70-ih, gdje je potrebno drukčije glazbeno znanje uz sposobnost interakcije s publikom.

Što vam je cilj u 2020. godini?

Moj tjedni rad na popularnoj zagrebačkoj radiopostaji Radio 101 sastoji se od izrade dviju autorskih emisija. To su „Rock antologija" koja je, kako joj ime kaže, orijentirana na širok spektar rock-glazbe te vikend-emisija „Radio 101 In The Mix" klupskog karaktera gdje se predstavljaju domaći i strani DJ-evi u kojoj središnje mjesto zauzimaju DJ-evi sa svojim miksevima i autorskim uracima. Osim ovih navedenih programa, vikendom sam uživo u radijskom programu nazvanom „Vikend terapija". Cilj mi je održati sve navedene programe i emisije tijekom ove godine na razini koju su slušatelji prepoznali i nagradili.

Otkrijte nam na samom kraju, koga ćete povesti na dodjelu Večernjakove ruže krajem ožujka?

Snješka je moja pratnja.

