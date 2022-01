RTL-ova voditeljica otkrila: Petrovo i moje vjenčanje bit će u krugu obitelji i prijatelja, želimo dobar tulum

Jelena Pajić, RTL-ova voditeljica i reporterka, ne skriva sreću. Iza nje je godina ispunjena s puno ljubavi i sreće. Blagdane je provela u krugu obitelji i prijatelja, napunila je baterije za nove projekte, a iako privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, otkrila nam je kako je već započela pripreme za vjenčanje, no ne žuri se, htjela bi da sve prođe bez puno stresa.

Kao i prošle godine, Jelena je pripremila pregled godine iza nas, a u emisiji “Dobra strana” gledatelji su imali priliku vidjeti emotivne i zabavne priče koje su zasigurno mnogima izmamile osmjeh na lice jer, kako kaže, svaka godina, ma koliko neobična bila, ima svoju dobru stranu.

– Razmišljala sam o tome što bi ljude moglo razveseliti i razvedriti, inspirirati ih, motivirati da i sami krenu u neki posao o kojem možda razmišljaju dugo, priče koje će im pokazati da nije sve tako crno kako na prvu često djeluje. “Dobra strana” nastala je baš zbog toga što lijepe priče uvijek padnu u drugi plan. Djeluje kao da mnoge više zanima ono loše, svađe, afere, problemi... I onda djeluje kao da dobrih, pozitivnih, inspirativnih priča nema. Ali ima! I to mi je bila ideja pokazati, i ove i prošle godine – ispričala je Jelena pa otkrila i koje su njezine novogodišnje želje.

– I sebi i svima svojima, a onda i svima ustvari, želim zdravlje prije svega. Kad imate to, a onda i ljude s kojima možete podijeliti sve dobro i loše što vam se dogodi – pa gdje vam je kraj?! Samo neka svi budu dobro, zdravo i veselo.

Osim na poslovnom planu, mnogo razloga za sreću imala je i privatno. Nakon godinu dana veze zaručila se za svog odabranika Petra, a sada je otkrila i kakvo vjenčanje priželjkuje.

Foto: RTL

– Neki detalji već su zacrtani, neke tek trebamo osmisliti. Imamo vremena, htjela bih da planiranje prođe bez stresa. Petrovo i moje vjenčanje bit će u krugu obitelji i najdražih prijatelja. Jedino važno je da taj dan oni budu s nama i da to bude jedan super tulum – rekla je Jelena. Idealnu vjenčanicu još nije pronašla, malo je ‘škicnula’ ponudu online, ali potraga je tek čeka. Vjenčanju se veseli i njezina obitelj, a kako kaže, ne zamaraju je pitanjima o prinovi, ne gnjave ih i puštaju da žive po svom.

Iako zbog posla često putuje i izbiva iz kuće, naučila je balansirati obaveze, a sličan raspored ima i njezin budući suprug, koji je uz osnovno zanimanje i jazz-glazbenik pa se savršeno razumiju, uspjeli su se uskladiti.

Jelena posao voli ostaviti na poslu, ne voli ga nositi doma, a u slobodno vrijeme pokušava razbistriti glavu i baviti se drugim stvarima, među kojima je i ples u koji se zaljubila još u djetinjstvu.

– Ljubav prema plesu gajim odmalena. Oduvijek sam skakala i plesala. Tijekom cijelog školovanja, nešto manje tijekom studija. Salsu sam počela plesati prije četiri godine u Salsa Fusionu kod Nataše Pavićević. I totalno sam se pronašla. Nisam neki ludi plesač, ali obožavam salsu. To što salsa, ali i Nataša znaju izvući iz mene, to je nevjerojatno.

Zbog pandemije u jednom periodu nije bilo plesnjaka kojima se uvijek veselila, kao ni izlazaka, no polako se vraćaju. Nisu klasični kao nekada, a neka mjesta na kojima su se održavali trajno su zatvorena, no nada se da će se sve polako vratiti u normalu.

Uz ples, Jelena uzgaja i biljke, ima ih hrpu i jako uživa u njima. Voli pratiti njihov napredak, a pogotovo obožava vidjeti kada izbiju mladice. – Nekima će to možda zvučati smiješno, ali kada vidim napredak, jako se veselim – objašnjava voditeljica. Kada joj poslovne obaveze to dopuste, voli se opustiti uz dobru knjigu, filmove, društvene igre, a ni ispijanje kave s prijateljima ne pada joj teško.

U novu godinu ulazi s mnogim idejama, ali i planovima za nove projekte, a posebno je vesele nastavci rubrike “Projekt: Zeleno” koju radi za RTL Danas.

– Razmišljam o novim nastavcima rubrike “Projekt: Zeleno”, a voljela bih krajem sljedeće godine složiti i treće izdanje “Dobre strane”. Ima još ideja koje mi se vrzmaju po glavi, ali dok ne krenu u realizaciju, neka ostanu u glavi – govori Jelena i otkriva u kojim segmentima posla uživa najviše, a u kojima nešto manje.

– Volim kreativnost koju ovaj posao dopušta i volim vidjeti strast i istu tu kreativnost kod kolega s kojima radim – onaj trenutak kad dobiju ideju za nešto skroz fora i počnu to realizirati. Ne volim osjećaj besmisla koji nekad imam – ono kad se čini da se mi kao društvo nikamo ne krećemo i stalno peglamo po istom.

Jelena je već i ranije spomenula kako bi voljela snimiti dokumentarac o ansamblu Lado, a sada je otkrila poseban razlog koji se krije iza ideje o projektu, za koji se nada da će se ostvariti u budućnosti.

– Ansambl Lado mi je apsolutna fascinacija. Vezana sam uz njega jer je mama 17 godina bila dio ansambla, tako da sam svakako emotivno vezana. Ali kad bi ljudi znali koliko je truda iza svih tih koreografija i pjesama, koliko je to naporno, koliko malo vremena ponekad izvođači imaju da se presvuku za sljedeću točku, koliko su njihovi svirači odlični i svi znaju svirati cijelu hrpu instrumenata, koliko je zanimljiv njihov fundus nošnji, koliko su one posebne, poneke i desetak kilograma teške... Pa koga to ne bi fasciniralo. Ima milijun detalja – kaže.

Nova godina donosi nove izazove, planove i želje, a s obzirom na uspješnu godinu iza sebe, omiljena voditeljica nada se da će joj 2022. godina biti na tragu prošle koju će, barem na privatnom planu, biti teško nadmašiti.

