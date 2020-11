Ljiljana Nikolovska javila se iz SAD-a : 'Ovo utječe i na vas, a Biden barem neće na nas tenkovima'

Dok se u SAD-u prebrojavaju glasovi, nekadašnja pjevačica grupe Magazin Ljiljana Nikolovska ispričala je za Radio Dalmaciju kako se nada da će Donald Trump napustiti Bijelu kuću, ali i upozorila na 'čudan, nedemokratski izborni sustav'.



Ljiljana Nikolovska već godinama živi s druge strane Atlantika, u Kaliforniji. Editi Lučić Jelić i Petri Kapor u 'Jutru na Dalmaciji' otkrila je da je iz prve ruke svjedočila velikom odazivu birača na predsjedničkim izborima.



'Upravo sam ušla u kuću, radila sam od pet ujutro. Volontiram na izborima svake godine u San Pedru na izbornom mjestu, ta moja ekipa je super. Ove godine je izašlo jako puno ljudi, glasača, navalili su glasati. Kod nas to traje već 10 dana, mi nemamo samo jedan dan izbore.'



Nada se da Trump odlazi, iako ne vjeruje da će previše dobiti ni s Bidenom. 'Nadamo se da ćemo se riješiti Trumpa, ali imamo neki čudan, vrlo nedemokratski izborni sistem koji datira još iz 1860-ih. Imamo nešto što se zove Electoral College, to su neke 542 osobe, nepoznati ljudi. Većinski glasači tu gube ako izabiru osobu koja se Collegu ne sviđa. Tako je Trump i prvi put pobijedio, nije pobijedio na račun većinskih glasova. Imao je 3 i pol milijuna glasova manje od Hillary Clinton. Ove godine pet ili šest malih država će odlučiti tko će biti predsjednik s obzirom na sustav. Sve se to odrazi i na vas. Ove naše korporacije bacaju mriže i na vas! Nećemo ništa puno dobiti ni s Bidenom, al' barem neće ići na nas s tenkovima po ulicama', kaže Nikolovska.



S obzirom pa pandemiju dane provodi u svom domu, a trenutno je fokusirana na glazbeni studio. 'Malo sam u vrtu, jako je toplo, još uvik mi pome rastu, loza raste, radimo u studiju, preuređujemo. Radimo na tome da budemo studio za live prijenose i koncerte. Mi smo zatvoreni od trećeg mjeseca. Los Angeles se čuva, po kućama smo, izlazi samo onaj tko mora izaći i raditi, svi se pridržavaju pravila i nose maske. Vrlo rano smo reagirali i zasad smo u dobroj situaciji. Ja imam ogroman vrt i dvorište, obala mi je pet minuta hoda od kuće. Nismo baš u zatvoru, sve nam je na otvorenome. Ovi šta su u stanovima, virujem da su već poludili', zaključuje Ljiljana Nikolovska.