Romano Bolković najavio novog gosta talka showa, tema je u svim informativnim emisijama

Autor i voditelj HRT-ove emisije "1 na 1 " Romano Bolković najavio je kako je ovotjedni gost njegovog talk showa mr. sc. Zvonimir Frka-Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade RH.

- S predstojnikom Ureda predsjednika Vlade RH, mr. sc. Zvonimirom Frkom-Petešićem, razgovaramo o svim aspektima situacije u kojoj se našao nakon što ga je Predsjednik Republike Hrvatske optužio da protupravno koristi državni stan i podrum u kojemu pohranjuje knjige. Također, bit će razgovora i o sporu Predsjednika RH i Vlade oko Ukrajine, o Bosni i Hercegovini te odnosima s Francuskom i nabavci aviona Rafale - stoji u najavi emisije koja će se na HTV 1 moći vidjeti u srijedu 2, veljače od 20.10.

Podsjetimo, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović jučer je kazao kako smatra da Frka-Petešić nije uteg premijeru Plenkoviću.

- Frka Petešić je čovjek koji radi 20 sati dnevno. Došao je iz Francuske ovdje pomoći. Ako govorite o ovim pitanjima prebivališta, boravišta, čovjek je regulirao prebivalište, regulirao je i boravište u Zagrebu, plaća prirez u Zagreb. On nema nekretninu, vjerojatno bi je imao da je više boravio u Hrvatskoj. Čovjek je vrlo kratko tu bio, najviše je Hrvatskoj pomagao iz diplomacije i ja stvarno ne vidim zašto napadati čovjeka koji je regulirao svoje obaveze. Ukoliko je nešto propustio, to nije neki veliki krimen, to je regulirao.

To je čovjek koji je dane i noći sudjelovao u razgovorima, pregovorima koji su rezultirali time da će Hrvatska vojska dobiti najmodernije borbene zrakoplove. Ja kao bivši ministar obrane mogu reći koliko je teško ispregovarati za jednu manju državu nabavku novih zrakoplova. Gospodin Frka Petešić je tu odigrao jednu pivotalnu ulogu koja će se sigurno jednog dana moći bolje valorizirati. Ne znam zašto se napada jednog takvog čovjeka - rekao je Božinović.

