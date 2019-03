Roko Blažević se dvoumi oko nastupa na Eurosongu

Roka Blaževića, ovogodišnjeg pobjednika Dore i predstavnika Hrvatske na Eurosongu u Izraelu danas je primio i zaželio mu sreću splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, a osamnaestogodišnji Splićanin ostao je tajanstven u vezi detalja svoga nastupa u Tel Avivu.

Blažević nije želio otkriti novinarima hoće li na pozornicu Eurosonga izaći s krilima, kao ni hoće li pjesmu pjevati na hrvatskom ili engleskom jeziku. Dodao je da podjednako voli hrvatsku i englesku verziju pjesme. Kaže da još uvijek razrađuju cijeli koncept nastupa, ali i da spremaju nešto na visokoj razini s obzirom da u Izraelu imaju dobre uvjete. Tamo će otići ruku punih suvenira, tipičnih za podneblje iz kojeg dolazi, a istovremeno povezanih s pjesmom s kojom će nastupiti.

- Trenutno nemam trenu, mislim da će me početi hvatati malo prije samog nastupa, a do tada učim za školu i pripremam se za maturu - kazao je Roko. Priznao je da prati kladionice i čini mu se da Hrvatska trenutno nema neku dobru poziciju, no kada započnu probe i snimke izađu iz Izraela, sve se može promijeniti. U Izrael kreće 6. svibnja, a prve probe su 7. svibnja.

- Bit će pakleno, bit će jako naporne probe, no mislim da je to potrebno i nužno da bi cijela manifestacija ispala na vrlo visokom nivou, kako i namjeravaju - dodao je Roko.

Boban je Blaževiću čestitao na osvojenom prvom mjestu na Dori istaknuvši da ga je sinoć pratio na nastupu u kazalištu, gdje je svojom pjesmom na noge digao cijelo gledalište.

- On je kvalitetan učenik naše 4. gimnazije, a nadam se da će, kao što mi kopiramo izvrsnost Izraela, ovaj put oni kopirati Rokovu izvrsnost na Eurosongu. U to ime mu želim da pokaže Izraelcima kako smo mi moćni i izvrsni. Sveti Duje, pomozi Roku - zavapio je župan.

