Roger Waters odgovorio na optužbe da je antisemit: 'Moj otac je platio najveću cijenu'

Legendarni glazbenik Roger Waters, jedan od osnivača grupe Pink Floyd, reagirao je na optužbe da je na koncertu u Berlinu obukao uniformu koja je podsjećala na nacističku. Waters se danas oglasio na Instagramu, i oštro tvrdnje da ima bilo kakve veze s nacizmom.

- Moj nedavni nastup u Berlinu izazvao je napade loše volje od onih koji me žele klevetati i ušutkati jer se ne slažu s mojim političkim stavovima i moralnim principima. Elementi mog nastupa koji su dovedeni u pitanje su sasvim jasno izjava protivljenja fašizmu, nepravdi i netrpeljivosti u svim njegovim oblicima. Pokušaji da se ti elementi prikažu kao nešto drugo su neiskreni i politički motivirani. Prikaz poremećenog fašističkog demagoga bio je značajka mojih nastupa još od Pink Floydovog "The Walla" 1980. godine. Proveo sam cijeli svoj život govoreći protiv autoritarizma i ugnjetavanja gdje god to vidim. Kad sam bio dijete nakon rata, u našoj kući se često izgovaralo ime Anne Frank, postala je trajni podsjetnik na ono što se dogodi kad fašizam ostane neprovjeren. Moji roditelji su se borili protiv nacista u Drugom svjetskom ratu, a moj otac je platio najveću cijenu. Bez obzira na posljedice napada na mene, nastavit ću osuđivati nepravdu i sve one koji je čine, napisao je Waters.

Podsjetimo, snimke na društvenim mrežama prikazuju Watersa odjevenog u dugačak crni kaput s crvenim oznakama na ramenima na pozornici Arene Mercedes-Benz, gdje je prošli tjedan održao koncert. Berlinska policija objavila je da je zbog toga pokrenula istragu protiv glazbenika.

