Lana Jurčević podijelila snimku žene koja joj je iza leđa komentirala izgled: 'Svega ima'

Glazbenica Lana Jurčević često govori o tome kako se osjeća te odgovora na komentare pratitelja vezano za svoj izgled, a sada je na društvenoj mreži Instagram podijelila video u kojem je pokazala kako joj je jedna djevojka iza leđa komentirala izgled.

- Kak je debela - može se čuti kako govori djevojka prije nego što napravi grimasu dok se pjevačica družila s obožavateljima nakon nastupa.

- Pa šta život nije divan? Bilo nam je super neki dan na nastupu na Europskom trgu, a malo kasnije stižu i fotkice! Ali prije toga desert prije ručka, nešto slatko - ovaj video. Od nekih dobijem poklone koje su sami radili, a od nekih ‘komplimente’. Svega ima. Bitno da je nam bilo top, da smo se naskakali i napjevali… Ali bez obzira… budite nježni jedni prema drugima - nikad ne znate što stoji iza toga. Pa i prema njoj - napisala je Lana, a objavu možete pogledati OVDJE.

Brojni pratitelji poslali su pjevačici poruke podrške u komentarima. "Pogled i komentar jedne ljubomore žene. Lana kraljice naša", napisala je jedna pratiteljica. "Neugodno mi je umjesto nje", dodala je druga.

Inače, glazbenica u zadnje vrijeme dobiva različite komentare na svoj izgled, a ona često ističe kako se nikad nije osjećala bolje. Lana osim glazbenim vodama, gdje je nedavno objavila singl 'Tipično muški', uspješno plovi i onim poduzetničkim sa svojim beauty brendom La piel.

Na društvenim mrežama pokazuje i dio svojih nastupa, tako da je nedavno podijelila snimke iz Opatije.

- E kad je atmosfera vatrena od prve sekunde! Bal medicinara, Opatija, bilo je top! Hvala što ste nas zvali i što ste nas natjerali da sviramo i one najstarije pjesme, od Preboli me, do Najbolja glumica, Kopija pa nadalje.. Woohooo! Bar sad imam tonu budućih doktora koji će me liječiti kad budem stara baba. Sljedeći vikend: Europski trg, Zg. Oko podne. A onda vikend iza Kotoriba. Pa onda Slovenija: Maribor, Jarenina, Koprivnica pa Austrija…- napisala je pjevačica na društvenoj mreži.

