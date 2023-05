Zdravko Škender osvojio Grand Prix 21. Međimurskog festivala

Zdravko Škender pobijedio je na sinoćnjem Međimurskom festivalu “Ljubo Kuntarić” prema odluci žirija koji mu je Grand Prix dodijelio za skladbu "Ludi dani lude noći" autorskog tima Duško Rapotec Ute i Robert Pilepić. Nagrada za najdebitanta pripala je Draženu Čuturiću za skladbu "Pjesmu našu sviraju", za najbolji etno izričaj nagrađen je Miroslav Petrac za pjesmu "Međimurski raj", a za najbolju interpretaciju 4FACE za pjesmu "Nisi ti zvijezda". Nagrada za tekst otišla je u ruke Zvonimiru Ćosiću Chosqueu za skladbu "Ni u snu", za najbolji aranžman Toniju Eteroviću za skladbu "Međimurski raj", a nagrada za najbolju glazbu pripala je Željku Grahovcu za pjesmu "Dok me pogledneš".

Inače, Zdravko Škender posljednjih mjeseci snimio je nekoliko pjesama, a prije nastupa na Međimurskom festivalu snimio je pjesmu "Ludi dani, lude noći".

VEZANI ČLANCI

– U ovoj pjesmi se najbolje osjećaju moje emocije, tu me ljudi najbolje prepoznaju. Pjevam iz duše i srca. Uspostavio sam dobru suradnju s Duškom i Robertom, prošla je pjesma bila hit, a vjerujem da će to postati i ova. Već dugo godina nisam izdao album, a imam 20-ak pjesama koje nisu izašle na albumu. Moja publika očekuje novi album i vjerujem da ću sve te pjesme uskoro objediniti na nosaču zvuka – kazao nam je Škender iza kojeg je težak period. Ostao je bez majke, brata, no najviše ga je pogodio gubitak sina Tomislava, koji je preminuo prije dvije godine. Za vrijeme korone uao je i u financijske probleme.

– U koroni je sve stalo, a ja ionako kod nas nemam puno nastupa, dok me u Sloveniji obožavaju. Ne znam zašto je to tako. Srbi, recimo, imaju Sašu Matića koji je isto hendikepiran, a oni se ponose njime. Imam osjećaj kao da ljudima u našoj domovini smeta moj hendikep, umjesto da gledaju kvalitete koje imam. Pjevač sam koji je osvojio nagrade publike i struke na svim važnijim festivalima i imam puno hitova, a opet me nema puno po medijima pa me često pitaju pjevam li još uvijek - rekao je Škender.

VIDEO: Ovo je kuća u Švicarskoj gdje je u 83. godini preminula Tina Turner