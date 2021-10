Roditelji Amy Winehouse rasprodaju njezine stvari na dražbi i u ponudi je 800 predmeta

Gotovo 800 stvari Amy Winehouse, uključujući kratku haljinu koju je pokojna britanska pjevačica nosila na posljednjem koncertu, bit će ponuđeno na prodaju na dražbi. Očekuje se da će zeleno-crna haljina i Moschinova torbica u obliku srca, s kojima je često bila fotografirana dobitnica Grammyja, postići cijenu od 15.000 do 20.000 dolara svaka. Njezini roditelji odlučili su da je pravo vrijeme da prodaju njezine osobne i profesionalne predmete, rekao je Martin Nolan, izvršni direktor Julien's Auctions. Pjevačica je umrla od trovanja alkoholom u dobi od 27 godina u srpnju 2011. Posljednji nastup imala je u Beogradu mjesec dana ranije.

"Za njih je to bilo vrlo emotivno pitanje da se odreknu stvari svoje kćeri", rekao je Nolan. "Ali oni znaju da će ti predmeti ići obožavateljima i kolekcionarima te muzejima i ulagačima diljem svijeta koji će ih i dalje cijeniti, uživati, izlagati ih." Obitelj želi osigurati da svi njezini obožavatelji imaju priliku kupiti nešto, rekao je Nolan, koji je dvije godine radio na pripremi prodaje. Većina haljina Winehouse ima nižu početnu cijenu od 2000 do 4000 dolara, a početna cijena za pojaseve, parfeme, cipele, baletne papuče, gitare i komplete bubnjeva počinje već od 50 do 100 dolara. Winehouse je postala prepoznatljiva u cijelom svijetu sa svojim jedinstvenim izgledom, ponašanjem koje je privlačilo medije i glazbom prožetom jazzom. Objavila je dva studijska albuma, "Frank" i "Back to Black".

Često je govorila o svojoj borbi protiv ovisnosti o alkoholu i drogama. Dio prihoda ići će za potrebe Zaklade Amy Winehouse koja ima cilj "potaknuti djecu i mlade da izgrade samopoštovanje i otpornost kako bi se mogli razvijati". Prodaja će se održati na Beverly Hillsu 6. do 7. studenog, a kupci će se moći nadmetati osobno i putem interneta.