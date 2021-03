Prije godinu dana život je izgubio pobjednik Farme: 'Slomim se kad vidim da ga djeca još čekaju'

Na današnji dan prije točno godinu dana tragično je okončan život Saše Vujnovića, pobjednika reality showa Farma. Saša je tog kobnog petka 13. ožujka 2020. godine preminuo na gradilištu u Rijeci. Bilo mu je samo 28 godina, a iza sebe je ostavio neutješnu partnericu Ivanu Povž s kojom je u tom trenutku imao kćer, a bila je i trudna s njihovim danas 11-mjesečnim sinom Leonom.

- Dani tako sporo idu, a opet tako brzo. Našu kćer je ovo najviše pogodilo. Kad vidi njegovu sliku, onda ga zove, čeka ga i on nikako ne dolazi. To me svaki dan slomi - kazala je shrvana Ivana za 24 sata, koja sad sama brine o sinu (7) i kćeri (4) iz prijašnje veze te kćeri (2) i 11-mjesečnom sinu koje je dobila sa Sašom. Kazala je i da nikada nije radio razliku među djecom i da se volio maziti s njima, a upravo joj djeca daju najveću snagu.

- Super su se slagali pa mi je tim više teško kad me pitaju gdje je tata. Tad im moram lagati. Kažem da je tata na terenu, da radi. Oni su mali pa još ni ne shvaćaju koliko dugo ga nema. Najstariji razumije, ali mlađi ne. I bolje da nemaju predodžbu o tome zašto ga nema tako dugo - priča Ivana koja se prisjetila tih dana kad je pokopala partnera i oca svoje djece, dok je ispod srca nosila još jedno - sina Lukasa.

Foto: Nova TV/Screenshot

- Teško, baš mi je bilo teško. Najviše sam se bojala za bebu. Kad god pogledam u našeg Lukasa, vidim Sašu. Isti su. Preslika svoga tate. Njegova slika i prilika. Plave okice, kosica, ma sve. Ne mogu zamisliti kolika bi njegova sreća bila da je tu s nama. Jako se veselio dječaku - govori neutješna Ivana koja s četvero djece trenutno živi u stanu u Ogulinu.

- Kad smo došli u Ogulin, onda sam stavila njegovu jaknu pored naših. Primijetila sam da malena dođe do tog dijela i miriše njegovu jaknu te legne ispod nje. Presjeklo me to, koliko me zaboljelo - priznala je Ivana kojoj trenutno oko djece najviše pomažu roditelji, ali i kćerina krsna kuma.

-S njima smo bili jako bliski, i u dobru i u zlu, što mi sad i pokazuju. Stalno nas vuče iz kuće. Na tome joj hvala od svega srca jer bih izludjela da sam zatvorena. Svaki dan je isti, ali bol se ne smanjuje - zaključila je Ivana.

Inače, prije ulaska u show Saša se opisao kao osoba koja voli izrađivati kućice od drveta te uređivati cvjetnjake. Na Farmu se prijavio zbog stjecanja novih iskustava i upoznavanja različitih ljudi. U emisiji se sprijateljio s Editom Ptičar koja je poginula 2018. godine u prometnoj nesreći. - Kad se sjetim Farme, iako je to bilo snimano prije godinu dana, srce mi zaigra. Edita je bila posebna djevojka, osoba kojoj sam sve mogao reći. Do sad to možda nisam govorio, ali između nas je bilo nešto više od prijateljstva. I nismo se odvajali jedno od drugog. Baš smo uživali skupa – rekao je tada Saša za nju.

Foto: Nova TV, RTL