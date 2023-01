Robert Mareković o Ivi Robiću: 'On je otac domaće glazbe. Točka!'

Zvali su ga Glas, zvali su ga i Mister Morgen, ali on je jednostavno otac domaće popularne glazbe. U subotu 28. siječnja obilježit će se stota godina od rođenja velikana hrvatske glazbene scene Ive Robića, a tim povodom će se u petak 27. siječnja u zagrebačkom klubu Johann Franck održati koncert na kojem će nastupiti Swingers, Zdenka Kovačiček, Gelato Sisters, Alen Đuras i Luce. Frontmen Swingersa Robert Mareković, organizator ovog koncerta, poznat je i kao jedan od najvećih Robićevih obožavatelja, a 1998. imao je i čast s njim surađivati na novoj verziji pjesme "Jabuke i trešnje".

Što nas sve očekuje na proslavi Robićevog rođendana u Francku?

Riječ je o programu koji je zamišljen kao svojevrsna kronološka "priča" o Ivi Robiću. Ne, ne morate se bojati, neće biti previše govorancije, već ćemo kronološki glazbeno proći kroz ostavštinu Mister Morgena. Uz neke nove aranžmane, uz neke stare, Swingersi će vas provesti kroz ono najblještavije što je G. Robić ostavio, a u svemu tome će nam pomoći drage gošće i gosti raznih generacija; Zdenka Kovačiček, Gelato Sisters, Alen Đuras i Luce. Bit će tu i zgodne scenografije, video i audio materijala, a nakon koncerta očekuje nas i DJ program. Uglavnom, neće vam biti dosadno, upravo suprotno. Treba pripomenuti, da ćemo u Johannu Francku dočekati Robićev 100. rođendan, dok ćemo na sam 28. siječnja nastupiti u Mister Morgenovom rodnom gradu, Garešnici.

Prije ovog eventa upozoravali ste kako niste našli na odobravanje lokalne vlasti da se Robićev rođendan proslavi na još bolji način. Što ste sve planirali i što su vam rekli?

U stvari, rekao sam institucije, institucije raznih profila, od glazbenih, medijskih, turističkih. Ne da mi se obračunavat putem medija s nikim, ali ako malo razmislite, sami čete doći do onoga što želim reći... Žao mi je što nismo nikad uspjeli ostvariti suradnju, iako godinama pokušavam, s Opatijom, ali čujem da je netko privatno uspio lokalno organizirati proslavu 100. godišnjice u u Opatiji, i to mi je drago, također čujem da će i Bjelovar nešto neovisno o Swingersima organizirati, što je također odlično. Nisam ja prisvojio tu obljetnicu niti ostavštinu, uostalom s kojim pravom, meni je samo bitno da se obilježi, ovo je jedinstven povod da se održi i osvježi domaća baština, jer ako se nastavi trend slušanja glazbe koju sad klinci slušaju, nitko neće znati materinji jezik za trideset godina.

U čemu je veličina Ive Robića? Je li on bio naš Sinatra? Poznato je da je jedini naš glazbenik koji dospio na Billboardovu ljestvicu, ali i da je upravo on autor pjesme "Strangers In The Night"?

On je otac domaće glazbe. Točka. U vremenima nakon Drugog svjetskog rata, popularna glazba zbog svog zapadnjačkog predznaka bila je u potpunosti izignorirana, a kad se početkom pedesetih godina to počelo mijenjati, on je postao vođa tog nastanka domaće pop glazbe. Bio je inspiriran Sinatrom, to se čulo i u dikciji i u swingerskom načinu pjevanja, ali njegova boja vokala, raspon vokala, stil i šarm su dodatno sagradili legendu. On je jedini izvođač s ovih prostora i šire, koji je uspio doći, ne samo na američku top ljestvicu, već i tako visoko na istu. Posebno to treba cijeniti jer je to bilo vrijeme bez interneta, kad su informacije sporo putovale, nije bilo YouTubea i streaminga, a on je dolazio iz zemlje za koju se držalo da stoji iza Željezne zavjese. U Europi pjevajući na njemačkom dvaput je osvojio nagradu Radio Luxemburga, 1960. i 1961., a radio Luxemburg je bio najslušaniji radio u cijeloj Europi. To su stvari koje su ostale nedokučive za izvođače s ovih prostora. Da, napisao je bazičnu verziju pjesme "Strangers in the night", koju je do kraja za Sinatru uobličio njemački producent Bert Kaempfert. Iako nije potpisan kao autor, pozamašno je financijski nagrađen za taj vječni evergreen koji je Sinatru 1966. odveo na sam vrh američke top ljestvice.

Koliko danas mladi znaju o Ivi Robiću? Mislite li da bi se i o njemu trebalo učiti u školama, na satovima glazbenog odgoja?

Pa odavno je pop glazba dio baštine i povijesti, ako Amerikanci mogu učiti o Elvisu, a Englezi o Beatlesima, Robić je svojim doprinosom definitivno zaslužio uči u školske programe. Loše se odnosimo prema svojoj povijesti, zato i imamo takvu glazbenu sadašnjost. Siguran sam da mladi koji se bave glazbom dovoljno znaju o Mister Morgenu, ali prosječni mladi slušatelj sigurno nema neke saznanja o važnosti postojanja ovog velikog Gospodina.

Prije 25 godina snimali ste s Robićem novu verziju pjesme "Jabuke i trešnje". Po čemu pamtite tu suradnju, što vam je tada rekao pokojni Robić?

Pamtim dolazak Ive Robića u bijelom Mercedesu, pamtim bijeli šal i bijelu vestu. Kada je ušao u studio, bilo nas je 5-6 u prostoriji, mislim da je bio i Hrvoje Hegedušić s nama, svi smo se ukočili, svi smo osjetili poštovanje i tu karizmu, poseban osjećaj, nezaboravno sjećanje. Nismo puno razgovarali, osim o formi pjesme, nije mi palo na pamet mu dosađivati. Sjećam se da mu je s obzirom na već zrelije godine trebalo malo duže kako bi se upjevao, čak smo se uplašili hoće li moći uopće zapjevati ali kad je krenulo, čarolija se razlila na sve strane.

Ovih dana snimili ste i novu verziju njegove pjesme "Srce, laku noć", a Robićev glas "oživio" je čudima moderne tehnologije. Kako ste se odlučili na novu verziju ove pjesme i planirate li još koji sličan pothvat?

Pa mislim da ne treba to raditi prečesto, izgubilo bi na draži. Zgodno mi je s ovakvim projektima i obradama podsjetiti i na originalne verzije, te na ostatak Robićevog repertoara. "Srce laku noć" mi je drag odabir jer se radi o autorskoj pjesmi Ive Robića, a da podsjetimo, još jedan biser koji je došao iz njegovog pera jest "Samo jednom se ljubi". Izuzetno me veseli kad vidim novi singl a piše Ivo Robić, baš sam ponosan na to, i 23 kasnije, tu je s nama. Kad sam prošlo ljeto shvatio da je već gotovo stigao 100. rođendan, znao sam da mi je ovo idealna prilika napraviti nešto da ljude podsjetimo na ovaj divan glas. Dao sam sve od sebe da to ipak ne prođe nezapaženo i potaknuo druge, misija je mogla biti i uspješnija, ali nisam nezadovoljan, ipak se nešto napravilo. Nakon Porinom nagrađenog albuma "Samo jednom se ljubi - tribute to Ivo Robić" s gostima, pružila mi šansa još jednom nešto napraviti, i zahvalan sam na tome Johannu Francku, Croatia Records kući, gradu Garešnici i Hrvatskom radiju.

VIDEO Jeremy Renner otpušten iz bolnice nakon teške nesreće koju je doživio: 'S obitelji kod kuće'