Robert De Niro podržao svoju transrodnu kćer: 'Volim je jednako kao i prije, ne znam u čemu je problem'

Legendarni holivudski glumac Robert De Niro (81) bezrezervno je stao uz svoju kćer Airyn De Niro (29) nakon što je ona u intervjuu za magazin Them javno obznanila da je transrodna žena i da je u studenom 2024. započela hormonsku terapiju. U izjavi poslanoj brojnim medijima oskarovac je naglasio svoju neupitnu ljubav. "Volio sam i podržavao Aarona kao svog sina, a sada volim i podržavam Airyn kao svoju kćer. Ne znam u čemu je problem", poručio je De Niro dan nakon što je Airynina priča dospjela na naslovnice. Dodao je jednostavno: "Volim svu svoju djecu." Njegova podrška nije iznenađenje s obzirom na njegovu povijest zagovaranja za LGBTQ+ zajednicu, za što je 2016. godine primio i nagradu Excellence in Media od organizacije GLAAD.

Airyn, rođena kao Aaron, jedno je od dvoje djece koje De Niro dijeli s bivšom partnericom, glumicom i modelom Toukie Smith, s kojom je bio u vezi od 1988. do 1996. godine. Airyn ima i brata blizanca Juliana, a rođeni su 1995. godine putem surogat majke. U svom iskrenom intervjuu, Airyn je izrazila zahvalnost roditeljima što su se trudili osigurati joj što normalnije djetinjstvo, daleko od očiju javnosti. "Očito, nijedan roditelj nije savršen, ali zahvalna sam što su se oboje složili držati me podalje od svjetala reflektora. Htjeli su da to bude vrlo privatno; rekli su mi da su željeli da imam što normalnije djetinjstvo", ispričala je Airyn, naglašavajući kako ne želi biti percipirana kao "nepo beba" te da želi uspjeti vlastitim zaslugama, slijedeći majčin put u glumi i modelingu, ali na svoj način. Njezin otac, kako kaže, uvijek je poticao djecu da pronađu vlastiti put.

Tijekom odrastanja, Airyn se često osjećala kao autsajder, boreći se s dismorfijom tijela i osjećajem nepripadanja zbog toga što je bila "krupnije građe" i birasijalna. "Kad su ljudi počeli ulaziti u pubertet i sviđati se jedni drugima… ja to nikad nisam doživjela", priznala je. "Nikad nisam imala dečka u ranoj mladosti... Mislila sam: 'Wow, ove stvari signaliziraju da sam vrlo nepoželjna. Nisam privlačna kao drugi ljudi, druge djevojke, drugi dečki.'" Čak ni priznanje da je gej u srednjoj školi nije joj pomoglo da se osjeća uključenijom, jer nije odgovarala tadašnjim standardima ljepote. "Uvijek su mi govorili da sam previše nečega ili nedovoljno nečega: Prevelika, nedovoljno mršava. Nedovoljno crna, nedovoljno bijela. Prefeminina, nedovoljno maskulina. Nikad nije bilo: 'Baš si kako treba, upravo takva kakva jesi'", podijelila je svoja bolna iskustva.

Odluka o tranziciji sazrijevala je postupno, a ključan poticaj dobila je vidjevši druge transrodne žene, posebno crne transrodne žene poput Laverne Cox, Michaele Jaé Rodriguez i Raven-Symoné, kako otvoreno i uspješno žive svoje živote, dijeleći svoja iskustva na društvenim mrežama. "Vidjevši trans žene kako su iskrene i otvorene, posebno u javnim prostorima poput društvenih medija, i vidjevši ih u njihovom uspjehu, pomislila sam: 'Znaš što? Možda nije prekasno za mene. Možda mogu početi'", objasnila je Airyn. Dodala je kako je velik dio njezine tranzicije također pod utjecajem crnih žena koje su imale na nju. "Mislim da me ulazak u ovaj novi identitet, dok sam istovremeno ponosnija na svoju crninu, na neki način čini bližom njima." Svojom pričom želi inspirirati druge, ističući važnu razliku: "Postoji razlika između biti vidljiv i biti viđen. Bila sam vidljiva. Mislim da još nisam viđena."

Podrška Roberta De Nira svojoj kćeri dodatno je značajna u kontekstu njegove obiteljske povijesti i osobnog aktivizma. Njegov pokojni otac, slikar Robert De Niro Sr., živio je kao otvoreno gej muškarac nakon borbe sa svojom seksualnošću, što je navodno bio i uzrok kraja braka s De Nirovom majkom dok je glumac bio malo dijete. De Niro Sr. preminuo je od raka 1993. godine u 71. godini. Slavni glumac održava očevu ostavštinu živom, čak je sudjelovao u HBO-ovom dokumentarcu "Remembering the Artist: Robert De Niro, Sr.", u kojem je čitao očeve dnevničke zapise. Njegova dugogodišnja podrška LGBTQ+ zajednici, okrunjena GLAAD-ovom nagradom, pokazuje dosljednost u njegovim stavovima i bezuvjetnoj ljubavi prema svojoj djeci, što je sada potvrdio i snažnom podrškom Airyn.

Airyn De Niro ne želi da je definiraju samo kao kćer slavnog oca. Iako razmišlja o karijeri u glumi i modelingu, po uzoru na majku Toukie Smith koju iznimno cijeni i za koju kaže da je ljudi pamte po toplini i sreći koju je donosila njezinom ocu, inzistira na tome da svaki uspjeh želi postići isključivo vlastitim zaslugama. Trenutno se školuje za savjetnicu za mentalno zdravlje, s ciljem pružanja podrške i zagovaranja za pripadnike POC (People of Color) i queer zajednica. Svojom javnom pričom nada se postati inspiracija barem jednoj osobi koja se osjeća slično kao ona – "koja je crna, koja je queer, koja nije veličine XS".

Željela bi vidjeti više reprezentacije trans žena i crnih žena koje su "možda krupnije građe ili ne odgovaraju kalupu super mršavih". Njezina je želja, kako kaže, da ljudi u njoj vide "nekoga tko se najviše trudi izliječiti od odrastanja u kojem se nije osjećao dobro u svojoj koži" te tko "u tom procesu pokušava pomoći i drugim ljudima da se osjećaju dobro u svojoj koži." Nakon objave intervjua, Airyn se zahvalila svima na podršci putem Instagrama, napominjući kako nije navikla na toliku pažnju.

