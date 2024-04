Rijetko se pita publiku koji su najbolji albumi, proširio sam listu i glasovima fanova

U svijetu prepunom beskrajnih glazbenih izbora, razlikovanje važnog od usputnog može biti zastrašujući zadatak. To je bila misao vodilja Ivana Palijana i njegovih suradnika prilikom pisanja knjige "Album na dan: 365 najvažnijih albuma koje morate poslušati", koja na jednom mjestu donosi najvažnija djela suvremene glazbe. Djelo je nastajalo desetak godina, a na popisu najvažnijih na kraju se našlo oko 3000 albuma pa je trebalo napraviti konačnu listu.

– Imati 200 albuma na listi činilo se laganim, ali to nije bio format za knjigu, a 500 albuma nešto je što rade ozbiljne publikacije poput magazina Rolling Stone. Morao sam se u tome trenutku sabrati i prebrojiti svoje resurse, objasnio je Ivan Palijan, autor i izdavač knjige. Usporedba s Rolling Stoneovim izdanjem "500 Greatest Albums of All Time", koje je od 2003. izašlo već četiri puta, neizbježna je, kao i paralela s knjigom "1001 Albums You Must Hear Before You Die" koja je od 2006. izdana šest puta.

Međutim ove knjige i knjiga "Album na dan: 365 najvažnijih albuma koje morate poslušati" razlikuju se u načinu sastavljanja liste esencijalnih albuma.

– Uobičajeni način sastavljanja ovakvih legendarnih lista je da se sakupe glasovi kritičara i glazbenih profesionalaca, odredi se poredak i onda odabrani autori pišu tekstove o albumima. Meni to nije bio dovoljno ambiciozan pristup, smatrao sam da mi to možemo bolje, kazao je Palijan, koji se odlučio na dugu i, zapravo, prilično ugodnu i zabavnu avanturu koja će mu proširiti glazbene vidike, a da ni sam nije bio svjestan na koje sve načine.

– Rijetko se pita glazbenu publiku i fanove o tome koji su najbolji albumi, želio sam proširiti listu i njihovim glasovima pa sam si uzeo vremena i krenuo širiti svoje tablice u Excelu formulama neviđene ljepote, kaže Ivan Palijan.

Lista albuma je prema tome napravljena tako da je svaki album dobio pet vrijednosti od 0,00 do 10,00, koje predstavljaju prodaju albuma, ocjene fanova, ocjene kritičara, broj pojavljivanja na listama najboljih albuma te broj albuma koji ljubitelji glazbe imaju ili žele u svojim kolekcijama. Od tih je vrijednosti za svaki album uzet medijan koji predstavlja vrijednost albuma i… dalje je bilo lako, pritiskom na gumb u Excel tablici dobiven je poredak albuma među kojima je prvih 365 u knjizi poredano kronološki. Sve je objašnjeno u knjizi i na prilično informativnoj web-stranici www.albumnadan.com na kojoj se knjiga može naručiti.

Ono što sada imamo u rukama je izdavački pothvat bez premca na domaćem tržištu knjiga, usporediv samo sa spomenutim knjigama od kojih je ova knjiga, bez obzira na to što ima manje albuma, ambicioznije napravljena. Naime osim glasova kritičara i glazbenih profesionalaca korišteni su glasovi i prosudba svih ljubitelja glazbe i slušatelja na planetu. "500 Greatest Albums of All Time" i "1001 Albums You Must Hear Before You Die" u ovoj su knjizi tek referenca, jedna od varijabli u vrijednosti dobivenoj zbrajanjem pojavljivanja na listama najboljih albuma.

Knjiga je sastavljena i pisana tako da se lako čita te da bude pitka i prohodna. Izbjegava se puko nabrajanje činjenica koje su već dostupne svuda na internetu. Tekstovi o albumima pričaju priče o njima, o iskustvu slušanja koje imamo i utjecaju koji su albumi imali u vremenu u kojem su nastajali, ali i o onome što oni znače danas, o njihovu širem kulturnom društvenom značenju.

– Nije nam prvi put da radimo nešto u čemu se prvi pogled čini da smo pobrkali svoje želje sa svojim mogućnostima. Ekipu koja je radila sa mnom na knjizi čine ljudi s kojima sam radio Klik magazin, otkriva Ivan Palijan koji je bio glavni urednik ovog magazina od 2003. do 2009. godine. Autori tekstova su, osim njega, i Velimir Grgić, Dino Milić-Jakovlić, Marko Smiljić, Zoran Stajčić i Bojan Mandić, knjigu je ilustrirao Tihomir Tikulin Tico, grafički ju je oblikovao Tomislav Šiptar, a lektorirala Sunčana Ložnjak.

Knjiga je impresivno iskustvo osmišljeno da slavi najvažnije albume svih vremena. Od bezvremenskih melodija Beatlesa do revolucionarnih ritmova Kendricka Lamara, ova knjiga nadilazi glazbene žanrove, razdoblja i osobne ukuse kako bi pružila sveobuhvatan pregled suštine popularne glazbe od 1950-ih do 2020-ih. Knjigu "Album na dan: 365 najvažnijih albuma koje morate poslušati" zaista izdvaja njezina promišljena priprema. Svaki album prikazan na njenim stranicama uvršten je na temelju kulturnog utjecaja, umjetničke inovacije i trajne relevantnosti. Bilo da ste iskusni audiofil ili povremeni slušatelj, pronaći ćete nešto što će osvojiti vaše uši i proširiti vaše glazbene horizonte. Knjiga nudi glazbeno prosvjetljenje, jer kroz jezgrovit ali pronicljiv komentar, čitatelji su pozvani da istraže povijesni kontekst, umjetničku viziju i trajno nasljeđe svakog albuma, a rezultat je dublje razumijevanje umjetnosti i kreativnih procesa iza glazbe.

S "Album na dan: 365 najvažnijih albuma koje morate poslušati" kao vodičem, svaki dan postaje prilika da otkrijete novo zvučno remek-djelo. Bilo da se upuštate u revolucionarno eksperimentiranje Pink Floydovog "The Dark Side of the Moon" ili u sirovu emociju "Blue" Joni Mitchell, svaki album nudi jedinstveni uvid u ogromne mogućnosti ljudskog izražavanja.

Zanimljivo je da najviše albuma na popisu imaju Radiohead, čijih se 8 od 9 albuma našlo u knjizi. Bob Dylan ima 7 albuma, a The Beatles, Neil Young, David Bowie i Kanye West po 6. Tu je i pet albuma Led Zeppelina i četiri albuma Rolling Stonesa, Pink Floyda, R.E.M.-a, The Smithsa, Red Hot Chili Peppersa, Björk, PJ Harvey i Coldplaya.

– Najviše je albuma iz 1970-ih, njih 79. Tu se s 15 albuma posebno ističe 1971., kao godina s najviše albuma na listi. U tom desetljeću lansiran je hard rock Led Zeppelina i glam rock Davida Bowieja, u zraku ga je držao blues rock Rolling Stonesa i progresivni rock Pink Floyda, a prizemljio ga je punk. Nakon toga slijede 1990-e sa 74 albuma. Početkom tog desetljeća alternativni rock eksplodirao je u mainstream, što je predvodila Nirvana sa svojim albumom "Nevermind". Time je otvoren put za proboj svih ostalih žanrova: hip-hop je postao glazba koju slušaju i bijelci, Britanija je nakon dugo vremena konačno stvorila svoju mainstream scenu, do kraja desetljeća elektroničku glazbu su mogli početi slušati svi, a postalo je normalno čuti i melankolične glasove u pratnji glasnih gitara, objasnio je Palijan i dodao kako desetljeće u kojem se sad nalazimo naoko ne nudi ništa novo jer se uslijed kakofonije stilova i razdoblja sve već čini kao prožvakano, kao kombinacija nečeg što je već napravljeno.

Knjiga uključuje i po 20 najvažnijih jazz, country, reggae, punk, metal i elektroničkih albuma te popis 184 najvažnije knjige o glazbi i 220 najvažnijih dokumentarnih i igranih filmova i serija o glazbi.

Kao ultimativni vodič za ljubitelje glazbe, knjiga nudi revoluciju u načinu na koji je slušamo i cijenimo stvarajući novi kanon vrhunaca popularne glazbe temeljen na egzaktnim iskustvima.

