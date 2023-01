Rijetke zajedničke fotke: Ovo je bivši suprug Nede Ukraden koji je od nje bio stariji 14 godina

Jedna od najpoznatijih i najuspješnijih pjevačica u regiji Neda Ukraden samo je jednom bila u braku. Pjevačica je deset godina bila u braku s redateljem Milanom Bilbijom, a upoznali su se kada je Neda imala 18 godina, a Milan je bio 14 godina stariji od nje i u tom braku su dobili kćer Jelenu. Nedavno su se na društvenim mrežama pojavile zajedničke fotografije Nede i Milana iz perioda kad su bili u braku.

Milan je preminuo prije deset godina, a Neda nije otišla na njegov pogreb i Blic piše kako je kasnije objasnila da je morala čuvati unuke koje su tada bile male i zbog toga nije bila na posljednjem ispraćaju bivšeg supruga. O bivšem suprugu je govorila u nekoliko intervjua, a jednom prilikom je rekla kako je probleme u njihovom braku izazvala i njezina popularnost.

Neda ukraden sa bivsim muzem pic.twitter.com/CAufiPdBlJ — Malagaravaa (@vaskekopirinac) January 8, 2023



-. Smetala mu je količina moje slave i način na koji se nosim s tim. Mislio je kako slava šteti našoj vezi i da bi mi prioritet trebao biti dom, a ne odlasci na turneje. Uvijek se kaže da iza uspješnog muškarca stoji žena, a vidite iza uspješne žene obično stoji jedan razoren brak, vlastiti najčešće - rekla je prije nekoliko godina Ukraden. Iako su se rastali Neda i Milan su ostali u dobrim odnosima i pričala je o tome i jednom prilikom u emisiji IN Magazin.

- Imala sam jedan brak, i to sam se jedva udala. Ne jedva što me nije htio ženiti, nego sam ja jedna naopaka žena. Sa Jeleninim tatom sam čitav život održavala dobar odnos. Kad prestane ljubav, ne znači da moram da mrzim tog čovjeka. Sa ljudima koje sam voljela, a nije ih bilo mnogo, nastojala sam da te veze maratonski održavam. I kad sam vidjela da nema ništa od njih i kada mi je bilo jasno da će se ugasiti, ja sam to nekako održavala. Ne mogu tako lako iz kreveta u krevet. Staromodna sam i vrlo oprezna - rekla je tada.

VIDEO Ivana Knoll ispričala kakve je poruke dobivala od nogometaša: 'Nekoliko je igrača slalo...'