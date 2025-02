Reper Ludi vraća se iz New Yorka u Zagreb predstaviti novi album uz koncertnu promociju!

Nakon dvije godine pauze, na glazbenu scenu vraća se Steve Mešić Ludi - reper koji se „trbuhom za kruhom“ 2016. godine odvažio na biciklističku pustolovinu Zagreb - Portugal dugu čak 3000 km te jednosmjernom kartom za New York započeo svoj novi život, gdje i danas živi i djeluje.

Treći studijski album koji nosi naziv “Od Zagreba do New Yorka” stoga ima jaku simboliku, tim više što se samo snimanje albuma odvijalo na relaciji Zagreb – New York! Najavni singl albuma pjesma je "Iste cipele, al' drugi broj”.

Dosadašnji singlovi s Ludovog albuma, koji su pušteni u javnost, premašuju nekoliko stotina tisuća pregleda na YouTubeu, a njegov je rad itekako zapažen te podržan od strane medija, radio i TV postaja. Povodom promocije albuma, Ludi dolazi iz New Yorka u Zagreb gdje će 06.03.2025. u Klubu Radio Tvornica u ulici Pavla Hatza održati koncert, predstaviti pjesme s novog albuma te proslaviti 25 godina karijere.

„Veselim se nastupu u svom Zagrebu, koji je i dalje u mom srcu. Pripremam pravi show za sve ljubitelje hip hopa, uz hype i podršku Jay Leeja te DJ-a Fabiana Jakopetza i goste iznenađenja!“ – najavljuje Ludi.

Cijeli put Ludog, od Zagreba do New Yorka, bio je prožet istovremeno hrabrošću i „ludošću“ te je zaintrigirao poznatog glazbenog producenta Darka Juranovića D'Knocka i rezultirao zajedničkom suradnjom, što je oduvijek bila želja Ludog. Ta je suradnja ubrzo prerasla u prijateljstvo koje je iznjedrilo ovaj pravi hip hop album. Ludi potpisuje rime i tekstove koji pogađaju baš kako treba - tvrdo i hip hoperski.

Osim D'Knocka, na albumu su kao producenti i autori glazbe sudjelovali i Mija Pavlek Trim te Kickass. Vokali za 3 pjesme su snimani kod poznatog ton majstora Dragutina Smokrovića „Smokve“, a neke od pjesama miksao je i Kruno Macola Licitar (Red Records Studio). Na singlu „Ti i ja“ Ludom gostuje poznata Sinjanka Iva Ajduković. Za video spotove je zaslužan Danijel Kovačević (Studio 25) koji Ludog prati već godinama.

„Odselio sam iz Zagreba u New York kako bih napravio nešto od života. Zagreb i New York su dva grada koja pričaju priču o mom putu, kojeg sam pretočio u ovaj album i s velikim guštom ću to predstaviti na svom nastupu“ – kaže Ludi.

Album izlazi u izdanju labela D'Knock Production te uz distribuciju i publishing kompanije IDM Music, a sadrži pjesme od kojih neke još nisu puštene u javnost.