'Rekao mi je da mu sjednem u krilo i pokažem kako sam zamislila scenu seksa'

U najnovijem dokumentarcu koji govori o seksizmu u filmskoj industriji "This Changes Everything", glumica i dobitnica Oskara Geena Davis ispričala je jedan od milijun primjera seksualnog uznemiravanja tijekom boravka u Hollywoodu. Geena je inače velika zagovaračica ravnopravnosti spolova kroz programe vlastitog instituta "Geena Davis Institute on Gender in Media", koji podržava spomenuti film.

Kada su je upitali može li se prisjetiti nekih neugodnih incidenata s redateljima iz ranijeg perioda svoje karijere, 63-godišnja glumica iz serije "GLOW" i filma "Thelma & Louise" odgovorila je potvrdno.

- Vjerojatno ima milijun primjera. Jedan je bio vrlo rano kad sam bila na audiciji za scenu gdje je moj lik morao sjesti u krilo muškarcu, a redatelj je rekao:"Pa odglumi scenu sa mnom" i natjerao me da mu sjednem u krilo - opisala je za USA Today.

- Nisam to htjela napraviti i bilo je jako neugodno. Nisam znala da mogu reći ne - objasnila je glumica koja je 1982. godine debitirala u filmu "Tootsie".

- Nadam se da u ovo doba #MeToo i Time's Up žene neže morati prolaziti kroz to - izjavila je.

Na samom početku #MeToo pokreta 2017. godine, Davis je ispričala kako je trebala otići na audiciju za jedan film te kako ju je glumac, koji je i producirao film, pozvao na večeru, umjesto audicije. Obratila se svom agentu tada i pitala je li to audicija ili želi večerati s njom.

- Agent me poslije nazvao i rekao da to nije samo večera u pittanju, ali je večeranje i nije spoj - objasnio joj je napola. Geena je odbila otići na večeru, tražeći pravu audiciju, ali, kako tvrdi, nikada nije dobila poziv jer glumica koja je dobila ulogu, je ona s kojom je glumac na kraju prohodao.