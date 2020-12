Razapinju ga optužbama! Nakon bivše djevojke, javila se pjevačica: 'On je patološki lažac. Klonite ga se'

Nakon što je glazbenica FKA Twigs, pravim imenom Tahlilah Debrett Barnett, podigla tužbu protiv bivšeg dečka, glumca Shije LaBeoufa zbog fizičkog i emocionalnog zlostavljanja, optužbama se pridružila i pjevačica Sia, s kojom je Shia 2015. godine surađivao na spotu za njezin hit “Elastic Heart”. Na svom Twitteru nazvala je glumca “patološkim lašcem koji ju je prijevarom naveo da uđe s njim u aferu”. “I mene je Shia emocionalno povrijedio, on je patološki lažljivac koji me uvukao u preljubničku vezu tvrdeći da je samac. Vjerujem da je jako bolestan i suosjećam s njim i njegovim žrtvama. No znajte, ako volite sebe – ostajte sigurni i klonite ga se”, upozorila je pjevačica koja nije dalje komentirala taj odnos, ali poznato je da je Shia glumio u njezinu spotu dok je bio u vezi s britanskom glumicom Mijom Goth kojom se 2016. oženio u Las Vegasu.

Brak je potrajao dvije godine, a tijekom njega Shia se počeo viđati s pjevačicom FKA Twigs koja ga sada tuži. Međutim, pitanje je u kakvom je odnosu glumac s Mijom s obzirom na to da su ovog ožujka viđeni zajedno u Los Angelesu kako voze bicikle, a također su oboje nosili i vjenčano prstenje, izvijestio je PageSix.

Inače, Tahlilah je cijelo razdoblje veze s glumcem opisala kao najgoru stvar koju je prošla u životu te joj je želja podići svijest o taktikama zlostavljača. LaBeouf se za Times oglasio i rekao kako mnogi navodi nisu istiniti, ali smatra da se Barnett i Karolyn Pho, čije se tvrdnje također pojavljuju u tužbi, trebaju izjasniti javno kako bi mogao prihvatiti odgovornost za sve što je učinio.

– Nisam ni u kakvom položaju da ikome kažem kako su se osjećali zbog mog ponašanja. Nemam opravdanja za svoj alkoholizam ili agresiju, već samo racionalizacije. Godinama sam bio nasilan prema sebi i svima oko sebe. Imam povijest povrjeđivanja ljudi koji su mi najbliži. Sramim se te povijesti i žao mi je onih koje sam povrijedio. Ne mogu zapravo ništa drugo reći – kazao je glumac kojeg FKA Twigs tuži i zbog dovođenja života u opasnost. Naime, kad mu je bila suputnica 2019. godine tražio je da otkopča sigurnosni pojas te prijetio da će namjerno razbiti auto dok se voze ako mu ona ne kaže da ga voli. Uz njezine optužbe nalaze se i one Karolyn Pho, stilistice koju je LaBeouf tijekom veze zlostavljao te ona tvrdi da ju je glumac jednom prilikom prikovao za krevet dok je bila pijana te je udario glavom i raskrvario.