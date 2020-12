Marijana Mikulić: 'Bila sam potpuno sama dva dana. Hvala suprugu što me natjerao na to'

Tjedan dana nakon što je s najmilijima proslavila 39-rođendan glumica Marijana Mikulić i majka trojice sinova vikend je provela sasvim sama. Njezin suprug Josip, kako kaže Marijana, doslovno ju je natjerao da uzme predah i posveti se sama sebi. Uplatio joj je opuštajući vikend u wellness hotelu u Krapinskim toplicama, a ovim prijeko potrebnim darom Marijana se pohvalila svojim pratiteljima na Instagramu.

"Bio je ovo, za mene, jako neobičan vikend. Potpuno sama dva dana, prvi put u posljednjih 15 godina. Jedino društvo mobitel i knjiga. Iz sobe sam izlazila samo jesti, a nekad ni to. Nisam ni svjesna bila koliko mi je potrebno biti baš sama i u miru. Ni TV nisam palila. Odmor za dušu, duh, tijelo. I ovo jutro sam jela i pila kave na miru, više njih, toplih. Nisam naučila uzimati vrijeme za sebe, samo za sebe. I zato sam zahvalna da imam muža koji me na to doslovno natjerao. Treba nekad slušati pametnije ili barem starije od sebe", napisala je glumica i dodala kako se sada jedva čeka vratiti svojoj bandi.

U jednoj od prijašnjih objava pokazala je kako je boravila u sobi s jacuzzijem i predivnim pogledom, a iako bi mnogi pomislili da je riječ o plaćenom oglasu, Marijana je to odmah demantirala.

"NE nije plaćeni oglas, muž sam platio, protivno mojoj volji, skup poklon za svoju ženu. DA morao me natjerati da odem sama na vikend jer sam kontrolfrik koji misli da će bez mene svijet propasti i moja djeca umrijeti", istaknula je Mikulić koja sa suprugom ima 11-godišnjeg Ivana, 6-godišnjeg Andriju i jednogodišnjeg Jakova.

