Rambo Amadeus otkrio da je zaražen: 'Korona vreba, ne bira i kosi nemilosrdno'

-Najbolji način da me podržite je da držite distancu i nosite masku, i prijavite se za cijepljenje, ali boga mi i kupite kartu na vrijeme za koncert, to će mi najbolje podići imunitet! To je podrška, ostalo je palamuđevina. Show must go on - poručio je Rambo svojim pratiteljima.