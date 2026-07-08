Blanka Vlašić podijelila je sretnu vijest! Evo čime se legendarna Hrvatica bavi ovih dana

Proslavljena hrvatska atletičarka Blanka Vlašić, nakon završetka sjajne visaške karijere, pronašla je novu sportsku strast. Na društvenim mrežama otkrila je da se intenzivno priprema za svoj prvi polumaraton, utrku koja će se održati za mjesec dana. Kako Blanka priznaje, trčanju se vratila u veljači nakon duže pauze, no natjecateljski duh brzo je proradio.

- Fotkala sam se odmah nakon jutrošnjeg fartlek treninga. Slobodno mogu reći da mi nije među omiljenima. Moj prvi polumaraton je za mjesec dana i iskreno, još uvijek ne mogu vjerovati. Vratila sam se trčanju u veljači nakon jako duge pauze, bez plana i definitivno bez ikakvih ciljeva. Ali izgleda da se starih navika nije lako riješiti pa nije trebalo dugo da to počnem shvaćati ozbiljno - napisala je bivša skakačica u vis, a zatim i podijelila tjednu rutinu.

- Sad napokon imam tjednu rutinu: 4 trčanja i 1 ili 2 treninga snage. Volim to. I usput učim hrpu novih pojmova za koje nisam ni znala da postoje – threshold, moneghetti, norveška metoda... Trčanje je očito puno zanimljivije nego što sam mislila. Ali iskreno, najbolji dio je to što nema boli. Koljena su super, tetive su super, nema pritužbi. I da, očito je trkački 'high' stvaran i sad ga razumijem - kaže Blanka u novoj objavi na Instagramu.

Blanka Vlašić osvrnula se na negativne komentare, a progovorila je i o vjeri: To je bilo baš posebno osjetljivo za neke

Podsjetimo, Vlašić se ranije ove godine osvrnula na majčinstvo i ulogu vjere u svom životu. - Meni je lakše bilo kad sam vidjela da je taj strah, pogotovo kad se radi o prvom dijetetu, zapravo zajednički svima. Ja sam se toliko bojala, ja sam gledala stalno je l' diše, ali ja to još dan danas nekad radim nakon 3 godine kazala je Vlašić za InMagazin.

Uobičajena sportska napetost i neizvjesnost prije velikih natjecanja neusporedivi su sa svim izazovima koje donosi dolazak djeteta.

- Napraviš nešto u životu, dođeš u neke godine, misliš ništa te ne može iznenaditi, onda te majčinstvo potpuno izuje iz cipela, ja sam komična sama sebi, meni i mama to kaže da sam naporna s tim što ako što ako - ispričala je Blanka.

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Blanka je, prisjetila se, nedavno u razgovoru s prijateljicom pokušala doznati kada majčinstvo postaje lakše, na što je dobila odgovor da se to događa tek s djetetovih 18 godina. Iako to za nju znači još 15 godina brige, ističe kako je majčinstvo toliko predivno da ga nikakvi strahovi ne mogu zasjeniti. Sa svim se izazovima lakše nosi zahvaljujući vjeri, za koju kaže da joj daje nemjerljivu snagu te je neizostavan dio njezina života i svakodnevice. Na pitanje o korizmi, Blanka otkriva kako joj je to najdraže doba godine jer voli povlačenje u sebe i vlastitu „pustinju“ koja je, prema njezinim riječima, može mnogočemu naučiti.

Jedna od naših najtrofejnijih sportašica svih vremena priznaje da se tijekom karijere često suočavala s kritikama, koje nisu izostale ni kada je javno progovorila o svojoj vjeri. - Ja kad bilo što kažem ima onih kojima se to sviđa i onih kojima se to ne sviđa. Što god bilo koja javna osoba kaže, to je danas više nego ikad podložno kritikama. Naravno kad sam svjedočila vjeru to je bilo baš posebno osjetljivo za neke, ali to ne može izbrisati ono u što vjerujem - dodala je.