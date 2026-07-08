Svi pričaju o ovom potezu Kate Middleton, princ William je vrlo oprezan

U hodnicima Buckinghamske palače ovih se dana, čini se, vodi tiha diplomatska bitka čiji ishod s nestrpljenjem iščekuje cijeli svijet. U središtu te drame je Kate Middleton, princeza od Walesa, koja, prema tvrdnjama brojnih izvora bliskih kraljevskoj obitelji, ulaže velike napore kako bi nagovorila svog supruga, princa Williama, da napokon pruži ruku pomirenja mlađem bratu, princu Harryju.

Vojvoda od Sussexa uskoro dolazi u Ujedinjeno Kraljevstvo, i to prvi put nakon 2022. godine u pratnji supruge Meghan Markle te njihovo dvoje djece, princa Archieja i princeze Lilibet. Upravo je ta činjenica, navode upućeni, potaknula Kate na akciju. "Ona je zainteresirana vidjeti djecu. Prilike za susret s Archiejem i Lilibet dosad gotovo da i nije bilo, stoga je vijest o njihovu dolasku bila pravi šok. Sada svi pokušavaju pronaći način da se taj susret omogući jer su prilike iznimno ograničene", otkrio je izvor za američki časopis Us Weekly. Princeza se nada da će William "pokazati dobru volju", no istovremeno je odlučna "poštovati njegovu odluku", kakva god ona bila.

Ipak, čini se da je prijestolonasljednik i dalje duboko povrijeđen te vrlo oprezan. Izvori tvrde kako William trenutačno ne planira susret s bratom, iako ostavljaju mogućnost da bi se "stvari mogle promijeniti". Njegovo oklijevanje proizlazi iz osjećaja da je cijeli posjet organiziran prema Harryjevim uvjetima i rasporedu, a ne kao rezultat zajedničkog dogovora. "Ovo nije na Williamovoj vremenskoj crti, već na Harryjevoj. Također, nisu očekivali da će Harry doći u Veliku Britaniju s Meghan i djecom, pa je zato suzdržan. Ako on još nije spreman, do ponovnog susreta jednostavno neće doći", tvrdi jedan od izvora, dodajući da će se budući kralj sastati s bratom "tek kada za to bude spreman". Hladnoća koja i dalje vlada između braće, čiji je odnos nekoć bio iznimno prisan, produbila se nakon Harryjevog i Meghaninog odlaska s kraljevskih dužnosti 2020. godine te niza optužbi koje su iznijeli u intervjuima i Harryjevim memoarima "Spare". Posljednji put viđeni su zajedno na sprovodu kraljice Elizabete II. prije gotovo dvije godine, no ni tada nije došlo do značajnijeg pomaka u njihovu odnosu.

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Za razliku od svog starijeg sina, kralj Charles III. navodno je znatno optimističniji. Izvori ga opisuju kao "realističnog" u pogledu izazova koje donosi obnova narušenih veza, svjestan da je za to potrebno vrijeme, no istovremeno se nada da je ovaj posjet prvi korak prema ozdravljenju obiteljskih odnosa. "Definitivno vlada uzbuđenje i Charles je optimističan. Nada se da je ovo početak popravljanja odnosa ne samo s Harryjem, već i između Harryja i Williama", navodi upućeni izvor. Njegovu želju za pomirenjem, kako se tvrdi, snažno podržava i kraljica Camilla, koja je bila velika potpora u naporima da se poboljša komunikacija. Kralj je, navodno, osobno pozvao obitelj Sussex da tijekom boravka u Britaniji odsjedne u jednoj od kraljevskih rezidencija, što se tumači kao jasan znak dobre volje i pružena maslinova grančica. Njegova gesta pokazuje monarhovu želju da se izdigne iznad obiteljskih sukoba i pokuša ponovno ujediniti svoje sinove, čiji razdor već godinama baca sjenu na britansku monarhiju.

Posjet obitelji Sussex organiziran je povodom događaja koji obilježavaju odbrojavanje do početka Invictus Games 2027. godine, sportskog natjecanja za vojne veterane koje je princ Harry pokrenuo. Dolazak cijele obitelji, uključujući sedmogodišnjeg Archieja i petogodišnju Lilibet, daje cijelom putovanju dodatnu težinu i emocionalni naboj. Harry je, kako prenose britanski mediji, navodno "razmatrao svaku opciju kako bi sigurno doveo" svoju suprugu i djecu te im osigurao potpunu zaštitu tijekom boravka. Svjestan je da će njihov dolazak izazvati "ogroman spektakl" i medijsku pozornost, no čini se da je spreman suočiti se s time kako bi svojoj djeci omogućio vezu s njihovim kraljevskim nasljeđem i obitelji s druge strane Atlantika. Ovaj posjet predstavlja rijetku priliku da se premosti jaz koji je nastao ne samo geografskom udaljenošću, već i dubokim emocionalnim ranama.

Iako većina izvora Kate Middleton prikazuje kao mirotvorku, pojavila su se i drugačija izvješća koja bacaju novo svjetlo na složene odnose unutar palače. Neki upućeni tvrde da se princeza od Walesa osjeća "potpuno izdanom" zbog kraljevog popustljivog stava i "mirovnog sporazuma" s Harryjem i Meghan. Prema tim navodima, Kate, koja je nakon odlaska Sussexa preuzela ogroman teret kraljevskih dužnosti i bez prigovora stala uz monarhiju u jednom od najtežih razdoblja, smatra da se njezina odanost i žrtva sada zanemaruju. "Postoji osjećaj da pomirenje treba zaslužiti, a ne pretpostaviti. Izrečene su optužbe i duboko osobni komentari koji su imali snažan utjecaj ne samo na pojedince, već i na cijelu obitelj", rekao je jedan dvorjanin za RadarOnline, dodajući da "takve rane ne nestaju samo zato što je prošlo dovoljno vremena". Ova perspektiva sugerira da bi i Williamovo oklijevanje moglo biti odraz zajedničkog stava para iz Walesa, koji smatra da je šteta nanesena kruni prevelika da bi se jednostavno prešla preko nje.

Dok se obitelj priprema za potencijalno najvažniji susret u posljednjih nekoliko godina, sudbina odnosa dvojice braće visi o koncu. Hoće li Kateina diplomatska misija uspjeti i hoće li William popustiti pod pritiskom oca i supruge, ili će ponos i povrijeđenost prevladati, pitanja su na koja će odgovor dati nadolazeći dani. Jedno je sigurno: ishod ovog posjeta neće oblikovati samo budućnost odnosa Williama i Harryja, već i smjer u kojem će se kretati moderna britanska monarhija pod vladavinom kralja Charlesa III. Svaki pogled, gesta i izgovorena riječ bit će pod lupom javnosti, koja se još uvijek nada da je pomirenje nekoć nerazdvojne braće ipak moguće.