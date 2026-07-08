Slavni pjevač u 58. godini čeka osmo dijete: Supruga Nadia otkrila sve detalje, 'Plakali smo od sreće'

Paragvajska manekenka i bivša misica Nadia Ferreira (26) blista u drugom tromjesečju trudnoće, a ona i njezin suprug, glazbena zvijezda Marc Anthony (57), s neizmjernom radošću iščekuju dolazak svog drugog zajedničkog djeteta. Nakon što su u siječnju ove godine na treću godišnjicu braka objavili sretnu vijest, par je sada potvrdio da će njihov dvogodišnji sin Marco, ili kako ga od milja zovu Marquito, dobiti mlađu sestru. U ekskluzivnom intervjuu i modnom editorijalu za magazin ¡HOLA!, Nadia je otvorila dušu o majčinstvu, obiteljskom životu i trenutku kada su saznali da im se ostvaruje san o dolasku djevojčice. Emocije su bile toliko snažne da su oboje zaplakali. "Kada smo saznali da je djevojčica, plakali smo od sreće. Rezultate su nam javili 31. prosinca. Bio je to najbolji mogući doček nove godine, s Marquitom uz nas, nas troje zajedno, kada su nam priredili iznenađenje i sve je bilo obojeno u ružičasto", ispričala je Nadia, opisujući nezaboravan trenutak koji je označio početak 2026. godine.

Druga trudnoća za Nadiu je, kaže, drugačije, ali jednako predivno iskustvo. Iako je vijest o prinovi bila planirana i željena, prvi mjeseci donijeli su joj izazove. "To je nešto što smo Marc i ja željeli. Uvijek smo htjeli još jednu bebu, a san nam je bio da to bude djevojčica, i ostvarilo se. Bog nam je dao blagoslov da očekujemo kćer", rekla je. Za razliku od prve trudnoće, ovaj put se u prvom tromjesečju borila s velikim umorom. "Bila sam toliko umorna da nisam mogla funkcionirati. Marc mi je govorio da mi možda nedostaje vitamina", prisjetila se. Ubrzo je shvatila da joj mjesečnica kasni, a test je potvrdio sumnje. Svoju veliku tajnu nije mogla dugo čuvati. "Mislila sam, hoću li ga iznenaditi za Božić ili mu reći odmah? Ne mogu čuvati iznenađenja, pa sam mu rekla. Bili smo presretni, vrištali smo i plakali. Ogroman blagoslov za oboje", kazala je. Veliku podršku pruža joj suprug, za kojeg kaže da je uz nju u svakom trenutku.

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Za Marca Anthonyja, koji će u rujnu proslaviti 58. rođendan, ovo će biti osmo dijete, a dolazak još jedne kćeri ispunio ga je neizmjernom srećom. Pjevač iz prijašnjih veza ima šestero djece: kćer Ariannu (31) i posvojenog sina Chasea (35) s bivšom djevojkom Debbie Rosado, sinove Cristiana (25) i Ryana (22) s bivšom suprugom i nekadašnjom Miss Universe Dayanarom Torres te osamnaestogodišnje blizance Emme i Maxa s pjevačicom Jennifer Lopez. Iako je u prošlosti otvoreno govorio o žaljenju što zbog karijere nije mogao biti otac koji je prisutan u svakom trenutku odrastanja svoje djece, čini se da je u braku s Nadiom pronašao mir i posvetio se obiteljskom životu. "On je sada u fazi kada istinski uživa u nama, u obitelji, gledajući Marca kako raste. Provodi puno više vremena kod kuće", otkrila je Nadia, dodajući kako je upravo njegova predanost ono što ju je dodatno zaljubilo u njega.

Cijela obitelj, a posebno maleni Marquito, s uzbuđenjem se priprema za dolazak prinove. Nadia s ponosom ističe kako je njezin sin jako brižan stariji brat. "On je super uzbuđen. Dolazi i ljubi bebu u trbuhu i obožava pjevati. Marco je jako slatko i umiljato dijete", ispričala je manekenka. Jedna od pjesama koju pjeva seki je "Los Pollitos Dicen", ista ona koju je Marc pjevao njemu dok je bio u trbuhu. Ipak, priznaje da je kao svaku majku pomalo brine kako će se Marquito nositi s podijeljenom pažnjom. Zato ga uključuju u sve pripreme. "Dok uređujemo sobu za djevojčicu, pazim da on sudjeluje u svakom trenutku. Donosi plišane igračke i ukrase. Zato mislim da je toliko uzbuđen, što me čini sretnom."

Iako potpuno predana ulozi majke, za koju kaže da je "rođena za nju", Nadia ne zapostavlja ni svoju karijeru. Uspješno balansira između obiteljskih obaveza i poslovnih projekata. "Naravno da ću se posvetiti djeci, ona su uvijek prioritet. Ali to ne znači da ću prestati raditi", odlučna je. Aktivno radi na lansiranju svog novog parfema "Dama", surađuje s brendom HQ Residences Miami te je duboko posvećena humanitarnom radu kao ambasadorica zaklade Maestro Cares. "Vjerujem da, kako bih usrećila svoju obitelj i supruga, moram i sama biti sretna sa sobom. Zato uvijek tražim ravnotežu", zaključila je. Ime za djevojčicu već su odabrali, no odlučili su ga zadržati za sebe do njezina rođenja. Nadia je ipak otkrila jedan dirljiv detalj - svoju vjenčanicu čuva upravo za nju, nadajući se da će je jednog dana, iako možda van mode, njezina kći s ponosom nositi.