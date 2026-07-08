FOTO Savršeni prizor Korane Gvozdić u badiću zasjenio je jedan detalj: 'Kad se nađu'

Bivša manekenka i voditeljica Korana Gvozdić često sa svojim pratiteljima dijeli trenutke iz svakodnevnog života, no njezina posljednja objava imala je posebnu, simboličnu notu. Fotografijom snimljenom na rijeci Korani, Gvozdić je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, prvenstveno zbog dirljivog opisa koji je pratio idiličan prizor. "Kad se nađu dvije Korane... Ljubav je to od malih nogu", napisala je kratko uz fotografiju, dodavši zeleno srce koje aludira na prepoznatljivu boju rijeke.

Njezini pratitelji odmah su prepoznali ljepotu ove igre riječi te su u komentarima izrazili svoje oduševljenje. "Korana x2", "Obje prekrasne", samo su neke od reakcija, no posebno se istaknuo komentar jedne pratiteljice koja je otkrila da i sama ima posebnu vezu s ovim imenom. "Imam i ja jednu četiri godine staru Koranu. Rijetko ime, ali kao i rijeka, predivno", napisala je, pokazavši kako je objava potaknula i druge da podijele svoje osobne priče.

Podsjetimo, Gvozdić se nedavno na svom Instagram profilu prisjetila se kako je izgledala prije 23 godine za svoju maturalnu večer, a pokazala je i cipele koje je kupila za tu prigodu, ali i koje dan danas nosi.

Za maturalnu večer tada se spremila gotovo cijela u bijelo pa je tako na sebi imala kratku bijelu haljinu s prorezom i detaljima na dekolteu, a i cipele je uparila u kombinaciju. Naime, one su bile bijele sa srebrnom petom, skupocjene marke Fendi.

"Priča iza cipela. Google kaže da stvari postaju ‘vintage’ nakon 20 godina. Ove sandale kupila sam za svoju maturalnu večeru prije skoro 23 godine, te ih i danas smatram jednima od najudobnijih, najdražih i najposebnijih cipela koje sam si priuštila. Doslovno sam ih mjesecima gledala kroz izlog (i isto toliko sakupljala novce) i realno nije mi palo na pamet da ću ih nositi godinama. Fendi dan danas radi gotovo identičnu metalnu petu za neke svoje modele cipela, što znači da ipak nismo ispali iz mode", napisala je pored fotografija. Na dvije je pozirala danas, s istim cipelama, a na zadnjoj je spremna za maturalnu večer prije 23 godine.

Na Instagram Storyju podijelila je još dvije fotografije outfita za maturalnu.