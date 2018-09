Ramazzotti pjevao na svadbi naše manekenke

Le célèbre chanteur grec #AntonisRemos a brillé à son mariage, vêtu de #BrooksBrothers #MadetoMeasure #tuxedo, parfaitement adapté à son corps et à sa silhouette. Félicitations aux mariés!! #BrooksWedding #weddingsuit #bespoke #surmeasure #suit #bespoketailoring #men #menstyle #menswear #mensfashion #wedding #greece #antonisyvonne

A post shared by Brooks Brothers Monaco (@brooksbrothers.monaco) on Sep 24, 2018 at 5:07am PDT