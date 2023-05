Publika je uvjerena u namještanje: Samo zbog jednog razloga je Loreen pobijedila na Euroviziji

Sljedeće godine domaćin Eurovizije je Švedska jer je njihova predstavnica Loreen s pjesmom "Tattoo" pobijedila u sinoćnjem finalu održanom u Liverpoolu. Na društvenim mrežama korisnici su iznijeli svoje sumnje kako njezina pobjeda nije slučajnost te neki od njih vjeruju kako je riječ o namještaljci jer sljedeće godine se slavi 50 godina otkako je švedska grupa ABBA pobijedila na ovom natjecanju s pjesmom "Waterloo" pa je prigodno da Švedska bude domaćin, smatraju neki od obožavatelja ovog natjecanja. Puno su se o tome raspisali na Twitteru nakon što je Loreen proglašena pobjednicom.

- Htjeli su da Švedska pobijedi samo kako bi dogodine nastupala ABBA. Recite mi da ovo nije namješteno. Vrijeme je da se odustane od glasovanja žirija, s obzirom da se bliži 50 godina ABBA-e, ne treba biti znanstvenik da biste shvatili da će Švedska pobijediti. Ne govorim da je namješteno, ali pobjeda Švedske godinu dana prije 50, godišnjice Abbine pobjede mi izgleda kao prevelika slučajnost. - bili su neki od komentara obožavatelja na Twitteru koji vjeruju da je Loreen pobijedila samo zato kako bi Švedska bila domaćin na 50. godišnjicu pobjede Abbe na Euroviziji.

Time to drop the jury vote, with the 50yrs of ABBA coming up, it doesn't need a rocket scientist to tell you Sweden was going to win, other countries I thought where robbed in the jury voting