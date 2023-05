Pobjednica Eurovizije nehotice je pokrenula jedan trend, a prije šest godina otkrila je da je biseksualka

Švedska predstavnica Loreen pobjednica je 67. Eurovizije s pjesmom "Tatoo". Ovo je druga pobjeda za Loreen, koja je bila najbolja po publici i žiriju. Drugo mjesto osvojila je Finska, a treće Izrael. Švedska pjevačica Loreen (39) nadmoćno je odnijela pobjedu s pjesmom 'Tattoo' na švedskom izboru pjesme za Euroviziju, popularnom Melodifestivalenu. Njezino ponovno prijavljivanje izazvalo je oduševljenje diljem svijeta pa su joj mnogi predviđali ponovnu pobjedu na Euroviziji i prije nego li je pobijedila na švedskom izboru.

Loreen je prije 11 godina s pjesmom "Euphoria" pobijedila je na Euroviziji, a ta je pjesma mnogima i danas jedna od najboljih eurovizijskih pobjednica. - U pjesmu ‘Tattoo‘ unijela sam cijelu sebe, bez zadrške. Bila sam uključena u proces stvaranja skladbe, koju sam prilagodila sebi i onom što želim pokazati publici. Ovom pjesmom želim poručiti da svi moramo pronaći nadu u ovom kaotičnom svijetu, da se moramo fokusirati na sebe i pronaći u sebi unutarnju snagu - kazala je nakon pobjede Loreen.

Podsjetimo, Loreen je ovo bio četvrti nastup na švedskom izboru za Euroviziju. Prvi put je tu nastupala 2011. s ‘My Heart Is Refusing Me‘, 2017. nije se uspjela s pjesmom ‘Statements‘ plasirati u finale. Pobjedom u Liverpoolu postala je prva žena koja je dva puta slavila na Euroviziji, a jedini muškarac kojem je to uspjelo dosad je Johnny Logan.

Lorine Zineb Nora Talhaoui rođena je u marokanskoj obitelji u Stockholmu, a prvi nastup imala je u televizijskom natjecanju Idol 2004. godine, zauzevši četvrto mjesto. Sljedeće godine je izdala svoj prvi singl, 'The Snake', s bendom Rob'n'Raz i postala televizijska voditeljica na TV400. Dok je radila kao producentica segmenta i redateljica za nekoliko švedskih reality TV emisija, ušla je na Melodifestivalen 2011. s pjesmom 'My Heart Is Refusing Me', koja je postala top 10 hitova u Švedskoj.

Inače, pobjedom na Eurosongu Loreen je u rodnoj Švedskoj nehotice pokrenula trend "ponosnog" pokazivanja dlakavih pazuha. Sve je počelo kad je kamera na Melodifestivalenu, švedskoj inačici Dore, snimila Linu Ehrin kako diže ruke slaveći pobjedu favoritkinje Loreen.

Dlakavi pazusi knjižničarke iz središnje Švedske na nacionalnoj su se televiziji vidjeli tek nekoliko sekundi, ali ubrzo se pojavila fotografija na društvenim mrežama. U samo nekoliko sati tisuće ljudi su lajkale ili ostavile komentare pune mržnje i uvreda, a osnovane su i razne grupe "za" i "protiv" brijanja pazuha.

Zatim su švedske aktivistice odlučile organizirati protest "Povratak dlakama!" tvrdeći da izmišljene norme ljepote služe za kontrolu žena. Aktivna je u humanitarnom radu i podržala je nekoliko humanitarnih akcija poput kampanje za pomoć izbjeglicama u Siriji i kada je počela ruska agresija na Ukrajinu odmah je dala svoju podršku Ukrajini. Prije šest godina se izjasnila kao biseksualka i izrazila podršku LGBTQ+ zajednici, a koliko je poznato sada nije u vezi.