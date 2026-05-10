svjetsko nogometno prvenstvo

Priprema se ogromni spektakl! FIFA objavila tko će nastupiti na otvorenju: Očekuju nas velike zvijezde i tri svečanosti

Hina
10.05.2026.
u 11:00

Prvenstvo će se održati u tri zemlje, Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama, te će svaka od zemalja održati svečanost uoči otvaranja igara

FIFA je potvrdila neke od zvijezda koje će nastupati na svečanostima otvaranja skorašnjeg Svjetskog nogometnog prvenstva. Prvenstvo će se održati u tri zemlje, Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama, te će svaka od zemalja održati svečanost uoči otvaranja igara.

Prvenstvo počinje utakmicom Meksika i Južnoafričke Republike 11. lipnja, kanadska reprezentacija će se natjecati protiv bosanske, dok se momčadi Sjedinjenih Država i Paragvaja susreću dan kasnije.

Katy Perry, Future i Tyla bit će glavne zvijezde svečanog otvaranja u Los Angelesu, dok će Alanis Morissette i Michael Buble nastupiti u Torontu ranije 12. lipnja. Alejandro Fernandez, Belinda i Danny Ocean nastupit će na svečanosti otvaranja u Mexico Cityju. "FIFA-ino Svjetsko nogometno prvenstvo je trenutak koji dijeli cijeli svijet i koji počinje njegovim otvaranjem", rekao je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino.

"Počevši s Mexicom Cityjem, i nastavljajući se sljedeći dan s Torontom i Los Angelesom, ove svečanosti će spojiti glazbu, kulturu i nogomet na način koji zrcali i individualnost svake nacije i jedinstvo koje definira ovo prvenstvo. To je moćan način da se započne istinski globalno slavlje", rekao je Infantino.

