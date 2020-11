Prvi doznajemo! Vraćaju se omiljeni junaci, a evo i kada ćemo gledati četvrtu sezonu 'Crno-bijelog svijeta'

Omiljena domaća TV serija 'Crno-bijeli svijet' u program HRT-a vraća se 14. prosinca. Serija će se kao i dosad emitirati u premijernom terminu ponedjeljkom, a u četvrtoj sezoni gledat ćemo 12 epizoda.

Smještena u 80-e godine prošlog stoljeća, serija se ovaj put događa 1985. i 1986. godine te evocira neke od najpoznatijih događaja tog vremena, kao što su Cibonino osvajanje Kupa prvaka i nuklearna katastrofa u Černobilu.

U novoj sezoni nastupit će svi već do sada poznati likovi, a ukupno će biti oko 200 glumaca, što bi trebalo osvojiti publiku svih naraštaja. Redatelji serije su Goran Kulenović i Igor Mirković.

- Oni koji su na početku bili mladi možda sada čekaju djecu, oni koji su bili djeca sada postaju mladi, neki od njih se zapošljavaju na Radiju 101, neki od njih su bili u vojsci - jednostavno prolaze kroz neke normalne životne situacije, rekao je za HRT Igor Mirković, jedan od scenarista serije.

Osim svih likova na koje su se gledatelji već “nakačili”, poput Žungula, Žaca ili Marine, pojavit će se i neki novi, ali poznati nam iz povijesti. Kako je baš te 1985. Cibona osvojila prvi Kup prvaka Europe, vidjet ćemo, naravno, legendarnog Dražena Petrovića. Gledat ćemo i mladu Marinu Perazić, Nenu Belana, Gibonnija... A još jednu urbanu legendu glumit će Janko Popović Volarić, kojeg ćemo vidjeti s novim imidžem.

– Ja glumim Tonija Maroševića na Radiju 101. On je prva osoba koja se javno deklarirala kao homoseksualac u tadašnjoj Jugoslaviji i to uživo u emisiji na radiju, a ta scena postoji i u seriji. Mlađe generacije za Tonija niti ne znaju, i ja sam saznao tek iz scenarija. Gledao sam "Crno-bijeli svijet" i ranije, a već u par navrata dogovarali smo se da dođem glumiti, ali ovo je baš sjajna uloga. On je jedan ultraobrazovani, duhoviti tip i potpuno je drukčiji od mene. Baš mi je gušt glumiti ga – rekao je Popović Volarić. U sceni o kojoj partijski drugovi odlučuju o sudbini Radija 101 gledat ćemo "prvoborce" kultnog radija kako igraju upravo one koji su im htjeli "zapapariti".

- Već nekoliko puta postojali su dogovori oko toga da imam neku od gostujućih uloga ali svaki put bi nešto poremetilo planove i drago mi je da smo sad uspjeli snimiti ovo. Bilo je ovo super ludo iskustvo, zabavno je bilo ali i naporno jer snimanja su počinjala već u 6 ujutro - ispričao nam je voditelj Duško Ćurlić. Bio mu je ovo i jedan povratak u prošlost. - Vratila su neka sjećanja i bilo je smiješno jer smo se prisjetili situacija koje su se dogodile prije 30 i više godina, a čini se kao da je to sve bilo još jučer - veli nam Duško koji je kao i većina mladih novinara u tom periodu karijeru počeo na Radiju 101.