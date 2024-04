Prozvani bivši dečko Taylor Swift oglasio se o stihovima pjesme koja obara rekorde

Svjetski popularna glazbenica Taylor Swift (34) fanove je počastila novim albumom 'The Torture Poets Department', koji izlazi samo godinu i pol dana nakon zadnje studijske uspješnice naslova 'Midnight'. Kantautorica je poznata po tome da inspiraciju za tekstove ljubavnih pjesama pronalazi u svojim bivšim izabranicima, a ništa drugačije nije ni kod aktualnih numera.

Naime, njezini obožavatelji, poznatiji kao Swiftiesi, društvenim mrežama su proširili teoriju da stihovi pjesme 'The Smallest Man Who Ever Lived' govore o Mattyju Healyju (35), Taylorinom glazbenom kolegi s kojim je već dva puta stupila u ljubavni odnos. Prema pisanju svjetskih medija, Swift i Healy prošle su godine zajedno proveli mjesec dana, nakon čega je uslijedio raskid. Izgleda da je ovaj kratak zajednički period bio dovoljan za tekst pjesme koja ruši rekorde, a o stihovima se konačno oglasila i osoba koja ih je inspirirala.

Britanski pjevač o novoj pjesmi oglasio se za Entertainment Tonight: - Nisam je baš previše slušao, ali siguran sam da je dobra - kratko je prokomentirao frontmen pop-rock benda 'The 1975', pritom odavajući dojam kako ga nova drama i ne dotiče previše. U spornom tekstu svoje nove hit pjesme Taylor piše:

- U svom odijelu Jehovinog svjedoka/Pokušao si kupiti neke tablete/Od prijatelja mojih prijatelja - time aludirajući na karakteristična crna odijela kakva Healy obično nosi te na pjevačevu bitku s ovisnošću o drogama. Kako piše Daily Mail, Matty je u prošlosti otvoreno pričao o svojim porocima, kao i kompleksima zbog nižeg rasta u odnosu na ostale članove sastava.

VEZANI ČLANCI:

Osim glazbenika, na pjesmu su reagirale i njemu bliske osobe, tvrdeći kako su zadovoljni krajnjim rezultatom. Izvor blizak obitelji Healy otkriva: - Mattyjeva obitelj bila je zabrinuta da će ga Taylor rastrgati. Matty je teške životne trenutke proživljavao pred očima javnosti i jako mu je dobro išlo, ali posljednje što mu treba je da svaki Swiftie na svijetu misli da je negativac.

Glazbenici su bili u ljubavnoj vezi i prije desetak godina, a 2023. su svojem odnosu odlučili pružiti novu šansu. - Oboje su silno uzbuđeni zbog ove veze i, za razliku od Taylorine posljednje, koja je namjerno držana podalje od svjetla reflektora, ona želi biti ponosna ovom romansom, a ne je skrivati - objasnio je u svibnju prošle godine izvor za Daily Mail, no već sljedećeg mjeseca proširila se vijest o još jednom ljubavnom brodolomu, za kojeg je okrivljen britanski 'zločesti dečko'.

Podsjetimo, već su u prošlosti glazbenici i pop zvijezde znale objavljivati dva albuma istovremeno, ali ovo što je napravila Taylor Swift sa u petak objavljenim albumom „Tortured Poets Department“ nadmašilo je sva luda očekivanja poklonika, kao i očekivanja najluđih poklonika. Naime, zbirci od 16 novih pjesama temeljnog albuma „Tortured Poets Department“ uskoro je nadopunilo dodatnih petnaest pjesama za cjelovito izdanje naziva „Tortured Poets Department – The Anthology“, kojim se Taylor bavi trenutnom emocionalnom situacijom najuspješnije svjetske pop zvijezde.

VIDEO: Strašna tragedija na koncertu Taylor Swift: Preminula obožavateljica (23), a njih još 1000 potražilo je pomoć