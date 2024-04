Ovo je album o prekidu veza koji su mnogi čekali: Naš kritičar poslušao je novu Taylor Swift, već ruši sve rekorde

Već su u prošlosti glazbenici i pop zvijezde znale objavljivati dva albuma istovremeno, ali ovo što je napravila Taylor Swift sa u petak objavljenim albumom „Tortured Poets Department“ nadmašilo je sva luda očekivanja poklonika, kao i očekivanja najluđih poklonika. Naime, zbirci od 16 novih pjesama temeljnog albuma „Tortured Poets Department“ uskoro je nadopunilo dodatnih petnaest pjesama za cjelovito izdanje naziva „Tortured Poets Department – The Anthology“, kojim se Swiftova bavi trenutnom emocionalnom situacijom najuspješnije svjetske pop zvijezde.

Ovo čak nije samo „tajni dvostruki album“ kako je Swiftova objavila noćas po našem vremenu, nego zapravo dva dvostruka albuma, ako ne i trostruka, njen najdulji do sad. Stihovi „tetovirani zlatni retriver“ u naslovnoj pjesmi posvećeni su bivšem dečku i lako su usporedivi s „Flowers“ Miley Cyrus kad je lani krenula s proklamacijom da si sama može kupiti cvijeće, istovremeno kad je i Shakira demonstrirala „odcjepljenje“ od bivše veze.

Slično oslobođenje ostvaruje i Swiftova, koju svjetski mediji danonoćno prate u sretnoj vezi s američkim nogometašem Travisom Kelceom. No, Taylor je u romantičnijem raspoloženju od Cyrus, iako ima dovoljno gorčine na čitavom albumu, što je nekima možda čudno za ženu koja je trenutno na tronu svjetskog show-businessa pa se čak i pita „tko će te voljeti, tko će te znati, grliti?“, nabijajući svejedno rogove „bivšem“.

Stihovi „ti nisi Dylan Thomas, ja nisam Patti Smith“ stavljaju priču o pisaćem stroju koji joj je na stolu ostavio taj bivši u realniji kontekst, ali mora se priznati da je, ili na tom stroju ili na kompjuteru i gitari, Swiftova napisala doista golem broj pjesama. Čitava ta priča oko golemog novog albuma dolazi samo godinu i pol nakon zadnjeg albuma „Midnights“ i ponovno snimljene, „Taylor verzije“ albuma „1989“ i, dakako, u vrijeme najuspješnije koncertne turneje svih vremena „Eras“.

Milijuni dolara doslovno se svake minute slijevaju u kasicu-prasicu i na bankovne račune Swiftove. Do te mjere da je po najnovijim podacima, od lani prodanih 49 milijuna vinila u SAD-u, svaki petnaesti bio njen, a prodala ih je skoro tri i pol milijuna, tj. čak sedam posto od ukupnog broja. Spotify je objavio da je „Tortured Poets Department“ srušio rekord platforme kao „most pre-saved“ album, a lojalnost fanova išla je tako daleko da su u srijedu, kad je album nelegalno „iscurio“ na internetu, poklonici zazivali bojkot slušanja do petka, kad je bio datum službenog objavljivanja, ne bi li oštetili kasicu-prasicu Swiftove. I u međuvremenu kupovali čitav novi asortiman proizvoda koji su se na njenom web-siteu pojavili uz novi album.

Swift bi komotno mogla pauzirati nekoliko godina, a ne objaviti 31 novu pjesmu, što govori da inspiracije ne nedostaje. Kolekcija mirnijih pjesama snimljena je s dosta kompjuterskih podloga u prvih dvadesetak pjesama i zvuči „elektronski“ u srazu s ispovjednim tekstovima pjesama i pjevanjem Taylor Swift, iako ima i bendovskih izvedbi poput „So High School“. Očito, ovo je taj album „rastanka“ o prekidu veza koji su mnogi čekali, usprkos što je sve ružičasto na obzoru Taylor Swift zadnjih par godina. No, čini se, zato se prisjetila svega prije toga u pjesmama poput „I Can Fix Him“, klavirskim baladama „How Did It End?“ i „Peter“, „I Hater It Here“ s akustičnom gitarom koja dominira završnim dijelom zbirke koji (pozitivno) sliči na Suzanne Vega, ili u brzoj „I Can Do It With a Broken Heart“ u kojoj tematizira situaciju kad i na koncertima „radi“ normalno usprkos emocionalnog stanja koje nitko ne vidi, pa pjeva da „je depresivna ali se ponaša kao da joj je rođendan, svaki dan“. Gosti Florence Welch iz Florence & The Machine i reper Post Malone u uvodnom singlu „Fortnight“, dok se na fizičkim medijima CD-a nalazi i poema Stevie Nicks iz postave Fleetwood Mac.

Sve ostalo u rukama je i glasu Taylor Swift koja tvrdi da „naše suze postaju svete kad se pretvore u tintu na papiru“ i poziva na emocionalno izbavljenje, taman kako i zvuče intimističke pjesme u dilemama, sumnjama, emocionalnim brodolomima i pitanjima najuspješnije svjetske pop-zvijezde. Ako ona prolazi kroz ovakva stanja i „sranja“ što bi tek trebali mi ostali, zapitat će se mnogi, ali je „Tortured Poets Department“ nedvojbeno kolekcija lijepih introspektivnih pjesama s dovoljnom dozom drame, koja pokazuje da Taylor Swift i s ovakvim albumom može postići enorman uspjeh i utržak na svim svjetskim blagajnama.

