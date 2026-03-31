Procurile plaće mladih glumaca iz nove serije o Harryju Potteru, evo koliko će zaraditi

Mlade zvijezde nadolazeće HBO-ove serije "Harry Potter" osim globalne prepoznatljivosti uživat će i u izdašnim financijskim pogodnostima koje bi ih mogle učiniti milijunašima i prije nego postanu punoljetne. Naime, prema pisanju The Sun-a, neimenovani izvor iz industrije otkrio je kako će djeca u glavnim ulogama - Dominic McLaughlin, Arabella Stanton i Alastair Stout - samo za prvu sezonu biti plaćena po 575.000 eura.

- To je golema plaća za troje djece koja još nisu ni tinejdžeri, a ovo je tek početak. Plaćeni su više od 570.000 eura za prvu sezonu. Ako se tako nastavi, postat će multimilijunaši i prije 18. rođendana. To je mnogo novca za tako malu djecu, ali oni će postati troje najpoznatije djece na svijetu - kazao je izvor. Inače, McLaughlin, Stanton i Stout izabrani su na masovnim audicijama, na koje se prijavilo više 32.000 djece, za nasljednike Daniela Radcliffea, Emme Watson i Ruperta Grinta za uloge Harryja Pottera, Hermione Granger i Rona Weasleyja.

Usporedbe radi, Radcliffe je za ulogu Harryja Pottera u prvom dijelu filmske ekranizacije vizije J.K. Rowling zaradio nešto preko milijun eura, piše Metro. Taj iznos se do posljednja dva filma, snimljena prema knjizi "Harry Potter i Darovi smrti", navodno popeo na 43,24 milijuna eura, dok ukupna zarada od franšize, uključujući tantijeme, doseže preko 110 milijuna eura. Istovremen, njegovi kolege Emma Watson i Rupert Grint unovčili su oko 55 milijuna, odnosno 24 milijuna eura, piše MailOnline.

Podsjetimo, prošlog tjedna na platformi YouTube objavljen je prvi foršpan za HBO-ovu adaptaciju prve knjige "Harry Potter i Kamen mudraca" koji već broji stotine milijuna pregleda. Serija bi svjetlo etera trebala ugledati oko Božića ove godine, a kreatori u planu imaju svaku od sedam knjiga pretočiti u zasebnu sezonu. Predviđa se da će cjelokupna produkcija trajati ukupno 10 godina.