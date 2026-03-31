PRAVO BOGATSTVO

Procurile plaće mladih glumaca iz nove serije o Harryju Potteru, evo koliko će zaraditi

Vecernji.hr
31.03.2026.
u 07:00

Usporedbe radi, Radcliffe je za ulogu Harryja Pottera u prvom dijelu filmske ekranizacije vizije J.K. Rowling zaradio nešto preko milijun eura

Mlade zvijezde nadolazeće HBO-ove serije "Harry Potter" osim globalne prepoznatljivosti uživat će i u izdašnim financijskim pogodnostima koje bi ih mogle učiniti milijunašima i prije nego postanu punoljetne. Naime, prema pisanju The Sun-a, neimenovani izvor iz industrije otkrio je kako će djeca u glavnim ulogama - Dominic McLaughlin, Arabella Stanton i Alastair Stout - samo za prvu sezonu biti plaćena po 575.000 eura.

- To je golema plaća za troje djece koja još nisu ni tinejdžeri, a ovo je tek početak. Plaćeni su više od 570.000 eura za prvu sezonu. Ako se tako nastavi, postat će multimilijunaši i prije 18. rođendana. To je mnogo novca za tako malu djecu, ali oni će postati troje najpoznatije djece na svijetu - kazao je izvor. Inače, McLaughlin, Stanton i Stout izabrani su na masovnim audicijama, na koje se prijavilo više 32.000 djece, za nasljednike Daniela Radcliffea, Emme Watson i Ruperta Grinta za uloge Harryja Pottera, Hermione Granger i Rona Weasleyja.

Usporedbe radi, Radcliffe je za ulogu Harryja Pottera u prvom dijelu filmske ekranizacije vizije J.K. Rowling zaradio nešto preko milijun eura, piše Metro. Taj iznos se do posljednja dva filma, snimljena prema knjizi "Harry Potter i Darovi smrti", navodno popeo na 43,24 milijuna eura, dok ukupna zarada od franšize, uključujući tantijeme, doseže preko 110 milijuna eura. Istovremen, njegovi kolege Emma Watson i Rupert Grint unovčili su oko 55 milijuna, odnosno 24 milijuna eura, piše MailOnline.

Podsjetimo, prošlog tjedna na platformi YouTube objavljen je prvi foršpan za HBO-ovu adaptaciju prve knjige "Harry Potter i Kamen mudraca" koji već broji stotine milijuna pregleda. Serija bi svjetlo etera trebala ugledati oko Božića ove godine, a kreatori u planu imaju svaku od sedam knjiga pretočiti u zasebnu sezonu. Predviđa se da će cjelokupna produkcija trajati ukupno 10 godina.

TV KRITIKA

Što je 'krezuba gradnja?' Ljudi u Puli suočeni su s radikalnom situacijom: Rušenjem kuća i objekata u kojima godinama žive

Za razliku od površnih i kratkih obrada tema, ''Labirint'' svaku dubinski razloži i objasni te potakne na važnu javnu diskusiju. Pritom autorica i urednica Jagoda Bastalić, kao i ostatak novinarskog tima, velike društvene teme obrađuju kroz konkretne ljudske priče. Tako su u emisiji o takozvanoj “krezuboj gradnji” predstavili dvije paralelne priče koje pokazuju kako upitne urbanističke odluke utječu na živote građana

Zagreb: Redatelj Filip Peruzović
redatelj filip peruzović o serijalu "Nova lica rada":

'Kada bi oni koji donose odluke bili u prilici provesti dan u cipelama onih o čijim sudbinama odlučuju, štošta izgledalo drukčije'

Želja autorskog tima serije bila je te teme približiti što širem krugu ljudi, a čime se sve bavi serija, otkrio nam je redatelj Filip Peruzović. U intervjuu se dotaknuo i detalja sa snimanja serije, primjerice koliko su tražili protagoniste i kako je to izgledalo, ali i trenutka koji ga je posebno dirnuo

