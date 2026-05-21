Potvrđeno je! Thompson će pjevati u Šibeniku večer uoči državnog praznika

Marko Perković Thompson održat će koncert na stadionu Šubićevac u Šibeniku 4. kolovoza, dan uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, potvrđeno je portalu Šibenik IN. Naime, na upit jesu li dali suglasnost za održavanje koncerta, iz Grada Šibenika su izvijestili kako je tijeku postupak pripreme ugovorne dokumentacije oko organizacijskih i tehničkih aspekata vezanih uz održavanje koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu Šubićevac, 4. kolovoza 2026. godine, između Grada Šibenika, JU Sportski objekti i organizatora koncerta.

- Nakon što ugovor bude potpisan, javnost će pravovremeno biti obaviještena o svim relevantnim informacijama – odgovorili su iz Ureda gradonačelnika na upit ŠibenikIN-a. Inače, glazbenik iz Čavoglava posljednji je put u Krešimirovom gradu pjevao prije 13 godina na humanitarnom koncertu za izgradnju Katoličkog đačkog doma održanog na Poljani.

FOTO Suza suzu goni! Princ William nije se ustručavao zaplakati pred milijunima, evo zbog čega su ga sustigle emocije

Podsjetimo, nakon što je najavio nastup na humanitarnom koncertu u Vukovaru, sada je otkrio i kada će krenuti prodaja ulaznica za veliki koncert koji će ovog ljeta održati u Zaprešiću. Radi se o koncertu kojim želi obilježiti prvu godišnjicu povijesnog koncerta na zagrebačkom Hipodromu, a koji je zakazan za 4. srpnja 2026. godine na stadionu u Zaprešiću. "Veliko nam je zadovoljstvo najaviti kako kreće prodaja ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona", stoji u objavi na Facebooku koja je razveselila brojne obožavatelje. Prodaja ulaznica službeno počinje u petak, 22. svibnja 2026. u 12 sati. hompson je uz ovu vijest otkrio i da se sprema premijerno prikazivanje kratkog dokumentarnog filma o prošlogodišnjem nastupu u zagrebačkoj Areni. "Premijerno objavljujemo mini dokumentarac koncerta iz Arene Zagreb, kao uspomenu na nezaboravnu atmosferu i energiju koja je uvijek posebno prisutna na zagrebačkim koncertima", navodi se u objavi.

No, prije toga, Thompson će zapjevati i u Sisku i to 23. svibnja na velikom humanitarnom koncertu pod nazivom ''Hrvatska za život'', u organizaciji istoimene udruge. Program će se održati u Sportskoj dvorani Zeleni brijeg, a uz Thompsona, nastupit će i brojni drugi izvođači duhovne glazbe, uključujući Saru Čaljkušić, fra Marina Karačića, Ivonu Buničić i Marka Javorskog, kao i sastave Amorose i Fidelis. Raznolikost programa dodatno će obogatiti Stijepo Gleđ Markos, Tamara Perc, Phos, Vanessa Mioč te sestre Halužan.