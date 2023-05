Prlja dan prije finala Eurovizije otkrio kakvo je njegovo zdravstveno stanje

„Odličan je osjećaj. Preporučio bih svakome da proba!“, otkrio je Zoran Prodanović Prlja u razgovoru za TOP RADIO na pitanje kako je skinuti se u gaće pred milijunima gledatelja Eurosonga. Prlja iz grupe Let 3 dan prije nastupa u finalu Eurosonga otkrio je gostujući u Top Radiju je li ozdravio, tko su njemu favoriti Eurosonga, koji je osjećaj biti u finalu, koga smatraju konkurencijom, ali i što poručuje ljudima koji ne razumiju njihov nastup.

Prlja je na početku razgovora otkrio je li spreman za finale Eurosonga: „Dobro jesam. Pripremam se za sutra. Dobio sam jako puno savjeta i recepata. Osjećam podršku od svih vas.“

U moru recepata za ozdravljenje našao se i jedan poseban, onaj glazbenice Josipe Lisac. Otkrio je Prlja i je li mu pomogao recept glazbene dive: „Naravno da mi je pomoglo. Kad dobiješ savjet od takve pjevačice kao što je Josipa Lisac pa to treba poslušati, jel tako? Čuvajmo se, držimo se, bit će sutra sve super!“

O tome kakav je osjećaj skinuti se u gaće pred milijunima gledatelja, frontmen Leta 3 je rekao: „Odličan je osjećaj. Preporučio bih svakome da proba.“

A odgovorio je Prlja i na pitanje što bi poručio onim ljudima koji jednostavno ne razumiju njihov zanimljiv i svakako poseban nastup.

„Ovi koji ne razumiju, a dobro, šta sad? Ne razumijem ni ja puno stvari u životu i na ovom svijetu pa sam tu. Tako da i oni imaju pravo na to.“, rekao je te dodao kakav je osjećaj biti u finalu:

„Pa super. Normalno da je ljepše da smo prošli u finale iako nam to nije bio neki prioritet. Obavili smo to i na neki način je ipak pao neki teret s duše jer smo ostvarili taj plasman u finale pa je osjećaj zaista odličan.“

Ne krije Prlja da Let 3 s predstavnicima drugih zemalja njeguje dobre odnose, a s nekima su čak postali i prijatelji, ali je i otkrio tko mu je posebno zapeo za oko od konkurencije: „Svi su nam super dragi. Lijepo je to sve, kvalitetno je. 'United by music', ekipa od svuda. Za neke mi je žao što su ispali pa ih neće biti u finalu, ali takva su pravila. S nekima smo ostvarili baš prijateljske veze, s nekima možda malo manje. A pjesme su tu negdje, dosta kvalitetno je sve to. Vidjet ćemo, ne znam. Finac je kao atraktivan, onda ovi uvijek klasični favoriti - Italija, Francuska, Skandinavci itd. Ali mislim da je i Balkan ove godine fino oprao, eto svi smo se plasirali koji su se prijavili i to je lijep osjećaj.“

Otkrio je Prlja i je li ovih dana doživio neku anegdotu iz Liverpoola koju će pamtiti do kraja života. „Apsolutno, iako meni to nije smiješna anegdota – malo sam se razbolio! Nije to toliko smiješno, ali zaista divno, tu si negdje u bijelom svijetu. Jako toplu podršku imamo, jako toplo smo primljeni od publike, medija, organizatora. To je nešto što je nezaboravno. Uvijek je smiješno da moraš prvo gledati desno pa lijevo kad prelaziš cestu, ali oprez je majka mudrosti. To je onaj refleks, mi smo navikli prvo lijevo, onda se odjednom stvori auto s desne strane, e tu treba paziti!“, rekao je Prlja.

