Princ Harry otkrio što ga je Meghan pitala nakon što je upoznala kraljicu: 'Definitivno nas nije guglala'

Memoari princa Harryja danas su ugledali svjetlo dana, a knjiga 'Rezerva (Spare)' može se pronaći u knjižarama diljem svijeta. Knjiga je digla puno prašine, a mnogi kontroverzni detalji mogli su se saznati već prije objave knjige. Neki od trenutaka koje je princ opisao vežu se i uz njegovu suprugu Meghan Markle te njezin susret s drugim članovima kraljevske obitelj.

Tako Harry u knjizi piše da se Meghan iznenadila što se morala pokloniti kraljici te da ju je Sarah Ferguson, bivša supruga princa Andrewa, podučila kako će se pokloniti. Princ piše da je Meghan naklon obavila savršeno te da su u sobi bili i princeza Eugenie, njezin tadašnji zaručnik Jack, Sarah Ferguson, kraljica Elizabeta i princ Andrew.

- Trenutak kasnije Meg me upitala nešto o kraljičinom asistentu. Pitao sam je o kome govori – dodao je Harry te otkrio da je Meghan pojasnila kako misli na čovjeka koji je kraljici Elizabeti držao torbicu te ju otpratio do vrata, a Harry joj je tada odgovorio da je to njegov stric, princ Andrew.

- Definitivno nas nije guglala - zaključuje Harry te se tako osvrće na pisanja o tome kako Meghan nije znala ništa o kraljevskoj obitelji i njezinim članovima.

U knjizi princ je otkrio i detalje o sukobu svoje supruge i princeze od Walesa, Kate Middleton, pisao je i fizičkom obračunu s bratom zbog Meghan, kao i o broju ljudi koje je ubio na dužnosti u Afganistanu. Ovo su samo neki od detalja koji su ranije procurili, a Harry je u svojim memoarima iznio još mnogo toga.

