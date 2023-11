Princ Harry napravio potez koji je mjesecima izbjegavao: Kralj Charles ovo nije očekivao

Britanski kralj Charles III. proslavio je svoj 75. rođendan! Sa slavljem je počeo već u ponedjeljak tako što je priredio čajanku uz živu glazbu u Highgroveu, inače svom privatnom imanju u Gloucestershireu. Jedni od uzvanika bili su Princ William i vojvotkinja Kate Middleton koji su viđeni u kasnim večernjim satima kako napuštaju Clarence House, gdje je na kraju Charles proslavio svoj jubilarni rođendan. Kako pišu britanski mediji, imao je i dodatan razlog za slavlje. Navodno je svoj najljepši i najvažniji poklon dobio u obliku telefonskog poziva i to od najmlađeg sina, odbjeglog princa Harryja. Naime, nazvao ga je po prvi put nakon šest mjeseci i čestitao mu rođendan. Kako piše britanski tabloid The Sun, pretpostavlja se da je kralj razgovarao i sa svojom snahom, ozloglašenom Meghan Markle zbog koje se princ Harry preselio u obećanu zemlju - Ameriku! Odnose su zahladili nakon što je Harry objavio memoare 'Spare' koji su objavljeni u siječnju ove godine, a i nakon Netflixove serije koja je objavljena mjesec ranije. Naravno, Buckinghamska palača odbila je to komentirati, a zasad se ni Harry i Meghan nisu oglašavali.



Inače, kralj Charles III. svoj je rođendan proveo radno pa je s kraljicom Camillom dobro raspoložen došao u Didcot u Oxfordshireu kako bi pokrenuli Coronation Food Project u centru za distribuciju otpada od hrane. Riječ je o kampanji borbi protiv gladi i bacanja hrane. - Glad je jednako stvaran i hitan problem kao i bacanje hrane i kad premostimo jaz među njima, riješit ćemo oba problema odjednom. Moja je velika želja da 'Kraljevska kampanja za hranu' odgonetne način da učini upravo to, spasi višak hrane od bacanja i preraspodijeli ga onima koji je najviše trebaju - kazao je za časopis Big Issue koji u Londonu prodaju beskućnici.

Poznato je da je kraljevska obitelj u Velikoj Britaniji obožavana i hvaljena pa je tako uz ovu lijepu humanitarnu gestu kralj priredio i proslavu za građane i organizacije koji su također s njim slavili 75. rođendan. Odvažio se isti dan i na druženje s medicinskim sestrama i primaljama kako bi odao počast njihovu radu i to povodom 75 godina rada tamošnjeg Nacionalnog zavoda za zdravstvo.

