Juru iz 'Života na vagi' iznenadio posjet supruge i posinka: 'Ne mogu vjerovati'

U emisiji showa 'Život na vagi' koja je emitirana u utorak, tenzije u timovima malo su se smirile, a Nina je napokon istaknula da se osjeća prihvaćenom. Kandidati su odradili veliki izazov ti si tako smanjili tjedni cilj od pet milijuna koraka za jedan milijun. Sada moraju prijeći četiri milijuna koraka. Nakon izazova trenerica Mirna pozvala je Juru Dundovića na druženje. Njih dvoje zajedno su trenirali, a Jure je s Mirnom porazgovarao i o svom strahu od mraka. Na kraju treninga produkcija je Juru iznenadila posjetom njegove supruge i posinka koji je dugo očekivao.

- Ne mogu vjerovati. Kolika god mi je želja bila vidjeti ih, u onom trenutku kad sam ih vidio, mislio sam da ću se pokupiti i otići kući. No, moram ostati - rekao je Jure.

- Čudan mi je, ne mogu ga još zamisliti takvoga, ali ponosna sam - rekla je njegova supruga Janis. Natjecatelj je u jednom trenutku otkrio i kakav odnos ima s posinkom.

- Obožavam svoju ženu, volim je najviše na svijetu, a davno sam joj dao do znanja da nema te ljubavi i želje za njom koja može premašiti ljubav prema njemu - rekao je. Iznenadio se i transformacijom supruge koja je u mjesec i pol dana smršavjela 15 kilograma.

- Žena mi je bomba. Ne mogu vjerovati - rekao je Jure.

Inače, trener Edo družio se pak s Mislavom Vlašićem s kojim je šetao. Mislav je pričao kako mu je teže u showu nego što je mislio da će biti dok je gledao 'Život na vagi' od kuće, o tome kako dolazi iz velike obitelji, da su ga razmazili jer je najmlađe dijete u obitelji te da je sretan što je u showu pronašao djevojku. „Da, zaljubio sam se, skroz do kraja. Leptirići u trbuhu i to. Mislim da bi to moglo biti dugotrajno. Jako mi je drago što sam našao srodnu dušu i jako je lijep osjećaj imati tako nekog pored sebe i da ti daje podršku“, priznao je. Kad je o njegovim problemima s kilogramima riječ, iskreno je priznao da je za to zaslužna njegova lijenost i da su mu svi bližnji ukazivali na to.

