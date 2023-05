Posljedice su mogle biti katastrofalne: Harry i Meghan su bili uključeni u automobilsku potjeru

Princ Harry i Meghan Markle umiješani su u 'gotovo katastrofalnu potjeru automobilima' u SAD-u, rekao je njihov glasnogovornik novinskoj agenciji Reuters, objavili su upravo svi britanski mediji. Po riječima glasnogovornika, par su automobilima jurili paparazzi.

"Ova nemilosrdna potjera koja je trajala preko dva sata, rezultirala je zamalo višestrukim sudarima u kojima su sudjelovali drugi vozači na cesti, pješaci i dva službenika njujorške policije", dodao je glasnogovornik.

Incident se dogodio nakon što su Meghan i Harry u utorak prisustvovali dodjeli nagrada u New Yorku, njihovom prvom pojavljivanju u javnosti nakon krunidbe kralja.

Harry je odletio u London na ceremoniju krunidbe, ali je uhvatio let za Los Angeles nekoliko sati kasnije kako bi mogao biti na četvrtom rođendanu svog sina Archieja. Vojvotkinja od Sussexa primila je nagradu Woman of Vision na svečanosti u New Yorku, jer je potaknula žene da se bore za jednakost dok je primala nagradu na godišnjoj gala svečanosti Ms. Foundation for Women.

"Nikada nije kasno za početak, rekla je na događaju u New Yorku. "Možete biti vizionar vlastitog života... Ima još toliko posla za napraviti.", rekla je tada Meghan.

VIDEO: 'U povjerenju s Nevenom Ciganovićem' stiže najomiljeniji hrvatski političar